Такий висновок зробили після судово-медичної експертизи тіл. Вона показала, що чоловік помер ще до вибуху.

Інша подія Під час святкування Івана Купала на Житомирщині стався вибух: ледь не загинули люди

Вбивство чи самогубство

Правоохоронці вважають, що вибух був умисним вбивством або самогубством. Про це свідчить те, що чоловік помер від ножового поранення в груди. А ось жінка таки задихнулася оксидом вуглецю.

Що сталося у квартирі

Ймовірно, у квартирі трапився сімейний конфлікт між сімейною парою. Під час нього, жінка нібито вбила чоловіка та вирішила накласти на себе руки. Вона відкрила газові конфорки та після цього трапився вибух.

Нова кваліфікація справи

Правоохоронці відкрили 2 нових кримінальних провадження. Одне за статтею про умисне вбивство, а інше таке ж із поміткою самогубство. Відповідно, покарання відбувати, ймовірно, ніхто не буде, оскільки фігуранти мертві.



Вікно квартири, де сталась трагедія / Фото "Інформатора"

Що було відомо раніше

Вибух пролунав приблизно о 08:35. Загиблому чоловікові було 55 років, а жінці – 51. Правоохоронці одразу відкрили 2 кримінальних провадження.

Випадок почали розслідувати, як службову недбалість і вбивство. Проте остаточну версію слідства тоді ще не називали.