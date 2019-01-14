Смертельний грип: у Києві померло ще дві людини, серед них – лікар

У 2019 у Києві від грипу померли вже три людини. Минулого тижня, з 6 по 13 січня, зафіксували два смертельні випадки.

Про це повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак, передає 44.ua.

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За його словами, перший випадок стався 6 січня. Помер 54-річний чоловік, який звернувся по медичну допомогу майже на п'ятий день.



"А 7 січня зареєстрували ще одну смерть. Це 43-річний чоловік, медик, який лікувався самостійно. Також звернувся по допомогу пізно. В обох випадках виявили хронічні захворювання", – зазначив Чумак.

За словами директора Київського лабораторного центру МОЗ України, протягом звітного періоду, починаючи з жовтня 2018 року, у Києві зареєстровано 6 летальних випадків від ускладнень після грипу.



Симптоми грипу

Нагадаємо, з початку 2019 року вже п’ятеро людей померли від грипу в Україні, з початку епідсезону у жовтні минулого року зафіксовано вже 13 смертей від грипу.

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