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      Смертельний грип: у Києві померло ще дві людини, серед них – лікар

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      У Києві померли двоє людей від грипу
      У Києві померли двоє людей від грипу / pixabay.com

      У 2019 у Києві від грипу померли вже три людини. Минулого тижня, з 6 по 13 січня, зафіксували два смертельні випадки.

      Про це повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак, передає 44.ua.

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      За його словами, перший випадок стався 6 січня. Помер 54-річний чоловік, який звернувся по медичну допомогу майже на п'ятий день.

      "А 7 січня зареєстрували ще одну смерть. Це 43-річний чоловік, медик, який лікувався самостійно. Також звернувся по допомогу пізно. В обох випадках виявили хронічні захворювання", – зазначив Чумак.

      За словами директора Київського лабораторного центру МОЗ України, протягом звітного періоду, починаючи з жовтня 2018 року, у Києві зареєстровано 6 летальних випадків від ускладнень після грипу.

      Симптоми грипу
      Симптоми грипу

      Нагадаємо, з початку 2019 року вже п’ятеро людей померли від грипу в Україні, з початку епідсезону у жовтні минулого року зафіксовано вже 13 смертей від грипу.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Медицина Грип в Україні Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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