Смертельний грип в Україні: третьою жертвою стало немовля

На Одещині померло однорічне маля. Батьки лікували його самотужки, до медиків звертатися не квапилися.

Вони думали, що то застуда, проте малечі ставали лише гірше.

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Тоді вони вже звернулися до лікарів, та врятувати дитину медики не змогли. Дівчинці не було навіть року. Лабораторна експертиза підтвердила, що вбивцем став вірус, а у дитини не було щеплення.

Обласні чиновники від медицини та батьки ситуацію не коментують. Місцеві ж ЗМІ повідомляють, ця смерть спричинила справжній скандал у вищих кабінетах.

Це вже третя смерть від грипу в Україні. Раніше у Харкові вже померли дві людини: 9-річна дівчинка та 62-річна пенсіонерка. Для обох смертельним став вірус А (Н3N2). Вакцини від нього в Україні – є. Але ані дитина, ані жінка не були щеплені.

Багато українців робить вакцинацію, щоб вберегтися від грипу.

У Харківській області вже були смертельні випадки, на жаль, і я хочу убезпечити себе. Тому вирішила зробити щеплення,

– сказала харків'янка Юлія Шевчук.

Зробити щеплення можна в будь-якому віці, починаючи з 6 місяців. Для дітей, особливо з слабким імунітетом, вакцинація життєво необхідна. Тим більше, медики попереджають, Україна на порозі епідемії.

Вакцинація виробляє захист протягом 2 тижнів. Справжній грип ми очікуємо в наступному році. В січні після канікул захворюваність буде зростати, і пік – це лютий, можливо, березень,

– наголосив лікар-імунолог Андрій Волянський.

Отже, час аби убезпечити себе від хвороби ще є. І єдина зброя проти неї – вакцина. Медики запевняють, зараз в Україні її достатньо. Вона зможе захистити від більшості різновидів грипу. Вартість препарату 500 гривень.

У МОЗ констатують: епідеміологічний поріг захворювання на ГРИП та ГРВІ вже перевищено на 2%. Найгірше вірус лютує на Київщині, Житомирщині, Сумщині та Харківщині. Хвороба вклала на лікарняні ліжка уже три сотні осіб. Вірус, який прийшов в Україну в минулому році, в Америці забрав 80 тисяч життів. Фахівці кажуть, що він особливо небезпечний для людей похилого віку.