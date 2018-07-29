Смертельний інцидент у Другій лізі: арбітр та гравець врятували життя футболісту "Буковини"

Поєдинок у Другій лізі ледь не був затьмарений жахливим зіткненням двох футболістів

На 71 хвилині зустрічі під час боротьби на другому поверсі головами зіткнулися Тарас Кривий і Віталій Кузів. У результаті, Кузів впав на газон і навіть не намагався піднятися. Кривий відразу ж підбіг до суперника і, разом з головним арбітром матчу Павлом Дубровцем, надав першу допомогу гравцеві чернівчан, у якого запав язик.

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Після цього Кузіва забрала машина швидкої допомоги, яка перебувала на стадіоні, і доправила його до лікарні.

Примітно, що про інцидент із захисником "Буковини" не було вказано на офіційних сайтах клубів і післяматчевих протоколах. Більш того, в протоколах немає навіть слова про те, що гравця замінили, хоча в складі чернівецької команди після цього відбулися аж дві заміни.

Матч завершився перемогою "Буковини" з рахунком 2:0, при цьому в поєдинку було показано дві червоні картки – по одній кожній з команд.

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