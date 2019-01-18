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      Смертельний кір в Україні: на Рівненщині нова жертва хвороби

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      На Рівненщині помер 27-річний чоловік від кору
      На Рівненщині помер 27-річний чоловік від кору / tenplay.com.au

      На Рівненщині зареєстрували летальний випадок від кору – помер 27-річний чоловік з Дубровицького району.

      Чоловік захворів 2 січня, пише Рівненський обласний лабораторний центр.

      Читайте також: Від ускладнень кору померла 36-річна львів’янка

      А вже 11 січня звернувся по допомогу, після чого його одразу госпіталізували. Лікування не дало позитивного результату і 15 січня чоловік помер.

       
      Кір – що це?

      Це надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення

      У повідомленні зазначено, що чоловік був інвалідом II групи, мав важку форму цукрового діабету. Це ускладнило перебіг кору.

      Медики поставили остаточний діагноз – кір, важкий перебіг. Гострий менінгоенцефаліт.

      Епідемія кору в Україні
      Епідемія кору в Україні

      На Рівненщині з початку 2019 року зареєстровано 827 випадків кору. Серед захворілих 570 (69%) дітей. Найвища захворюваність спостерігається Гощанському, Рівненському та Костопільському районах.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Кір
      Джерело: 24 Канал
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