Смертельний кір в Україні: на Рівненщині нова жертва хвороби

На Рівненщині зареєстрували летальний випадок від кору – помер 27-річний чоловік з Дубровицького району.

Чоловік захворів 2 січня, пише Рівненський обласний лабораторний центр.

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А вже 11 січня звернувся по допомогу, після чого його одразу госпіталізували. Лікування не дало позитивного результату і 15 січня чоловік помер.

Кір – що це? Це надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення

У повідомленні зазначено, що чоловік був інвалідом II групи, мав важку форму цукрового діабету. Це ускладнило перебіг кору.

Медики поставили остаточний діагноз – кір, важкий перебіг. Гострий менінгоенцефаліт.



Епідемія кору в Україні

На Рівненщині з початку 2019 року зареєстровано 827 випадків кору. Серед захворілих 570 (69%) дітей. Найвища захворюваність спостерігається Гощанському, Рівненському та Костопільському районах.

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