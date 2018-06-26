Смертельний напад на табір ромів у Львові: поранений брат загиблого сповістив шокуючі подробиці

Молодиків, які здійснили напад на табір ромів у Львові, раніше жоден із представників цієї нацменшини не бачив. З'явились вони у таборі неочікувано та були озброєними металевими предметами та ножами. Крім того, радикали одразу ж спалили один із наметів.

Про це розповів 19-тирічний Радж Поп, брат якого загинув внаслідок нападу представників організації "Твереза і зла молодь", передає "Громадське радіо".

Читайте також: У вбивстві рома у Львові СБУ побачила російський слід

"У той вечір мешканці табору вже спали, коли раптово прийшли десятеро хлопців у масках. Вони мали метал і ножі. Одразу ж спалили намет", – переконує хлопець.

За його словами, він і його брат першими потрапили під удар: у підсумку 24-річного Давида вбили, а 19-річний ром отримав важке поранення в груди, спину, руку й обличчя.

Кричали: "цигани", "вб’ю", "провалюйте звідси", "йдіть геть". Це були молоді пацани: хтось був вищим, хтось низького росту. Ми одразу почали телефонувати до поліції. Коли подзвонили, то частина нападників почала утікати. Хто викликав лікарів, я не знаю, бо мене в той час вже поранили. Я впав, а вони напали на брата,

– зазначає він.

Крім того, хлопець додає, що його братові завдали удар у серце.

Зауважимо, що нападників раніше у таборі не бачили й не отримували погроз.

Радж натомість ще приблизно тиждень перебуватиме у лікарні: через важку травму хлопець не міг повноцінно дихати. Загалом йому завдали понад 5 ножових поранень, найважче — у грудну клітку.

Читайте також: Напади на ромів: про причини погромів і шляхи вирішення проблеми

Заступник головного лікаря з хірургічної роботи восьмої клінічної лікарні Львова Ігор Стояновський своєю чергою розповів, що травма грудної клітки супроводжувалася порушенням дихання, відтак хлопцеві зробили необхідні хірургічні маніпуляції, так званий дренаж грудної клітки для того, щоб відновити йому можливість повноцінного дихання.