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Смертельний напад на табір ромів у Львові: поранений брат загиблого сповістив шокуючі подробиці

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Радж Поп
Радж Поп / "Громадське"

Молодиків, які здійснили напад на табір ромів у Львові, раніше жоден із представників цієї нацменшини не бачив. З'явились вони у таборі неочікувано та були озброєними металевими предметами та ножами. Крім того, радикали одразу ж спалили один із наметів.

Про це розповів 19-тирічний Радж Поп, брат якого загинув внаслідок нападу представників організації "Твереза і зла молодь", передає "Громадське радіо".

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"У той вечір мешканці табору вже спали, коли раптово прийшли десятеро хлопців у масках. Вони мали метал і ножі. Одразу ж спалили намет", – переконує хлопець.

За його словами, він і його брат першими потрапили під удар: у підсумку 24-річного Давида вбили, а 19-річний ром отримав важке поранення в груди, спину, руку й обличчя.

Кричали: "цигани", "вб’ю", "провалюйте звідси", "йдіть геть". Це були молоді пацани: хтось був вищим, хтось низького росту. Ми одразу почали телефонувати до поліції. Коли подзвонили, то частина нападників почала утікати. Хто викликав лікарів, я не знаю, бо мене в той час вже поранили. Я впав, а вони напали на брата,
– зазначає він.

Крім того, хлопець додає, що його братові завдали удар у серце.

Зауважимо, що нападників раніше у таборі не бачили й не отримували погроз.

Радж натомість ще приблизно тиждень перебуватиме у лікарні: через важку травму хлопець не міг повноцінно дихати. Загалом йому завдали понад 5 ножових поранень, найважче — у грудну клітку.

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Заступник головного лікаря з хірургічної роботи восьмої клінічної лікарні Львова Ігор Стояновський своєю чергою розповів, що травма грудної клітки супроводжувалася порушенням дихання, відтак хлопцеві зробили необхідні хірургічні маніпуляції, так званий дренаж грудної клітки для того, щоб відновити йому можливість повноцінного дихання.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення. Усі нападники неповнолітні: їм від 16 до 17 років. СБУ побачила у цьоиму злочині російський слід. У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь".

Теги: Новини України Зброя Новини Львова Кримінальні новини Роми
Джерело: 24 Канал
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