Смертельний наїзд на 19-річного мотогонщика Безсонова: з'явилися нові подробиці

У Харкові відбулося судове засідання щодо смертельної ДТП, внаслідок якої загинув 19-річний мотогонщик Андрій Безсонов. Запобіжний захід обирали 58-річній Ользі Котовій, що була за кермом позашляховика, який, власне і збив на смерть спортсмена на велосипеді.

Раніше 24 канал повідомляв, що увечері 6 липня у Харкові загинув 19-річний мотогонщик Андрій Безсонов, внаслідок наїзду позашляховика. Тоді молодий чоловік їхав на велосипеді, а за кермом авто перебувала 58-річна Ольга Котова. У підсумку хлопця у тяжкому та непритомному стані було доправлено до лікарні швидкої, однак тут він так і не зміг оговтатися, та, не приходячи до тями, помер.

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13 липня у Харкові відбулося судове засідання щодо інциденту. Так, під час слухання у залі Київського райсуду стало відомо, що імовірна винуватиця ДТП після події симулювала серцевий напад, пише видання місто "Х".

Подозреваемую привезли. Её адвокат сначала пыталась перенести заседание из-за плохого самочувствия подозреваемой, но после разговора с родственниками погибшего и активистами подозреваемая пришла в зал суда pic.twitter.com/NtfazeB87B — Nakipelo (@nakipelotv) July 13, 2018

"Поки що підозрювана – водій Toyota Prado Ольга Котова – все-таки намагалася втекти з місця ДТП, симулювала серцевий напад і на цьому етапі слідства перебуває на "лікуванні" в Дергачівській центральній районній лікарні з метою отримання медичної документації, необхідної їй для створення "версії захисту", – зазначив голова громадської організації "Антикорупційний блок учасників АТО" Антон Сосницький.

Зауважимо, що у справі з'явилися кілька протиріч. До прикладу, свідки аварії стверджують, що загиблий мотогонщик їхав на велосипеді проспектом Незалежності у бік проспекту Науки на дуже повільній швидкості. Сама ж підозрювана стверджує, що хлопець кинувся їй під колеса.

Крім того, у суді повідомили, що в момент аварії в машині жінки перебував її онук, пише видання NewsRoom Kharkiv

Як показали аналізи, підозрювана була тверезою. За словами прокурора, Котова не переконалася у безпеці маневру, проте батько загиблого хлопця був іншої думки: він заявив, що водійка позашляховика проігнорувала знак "тільки прямо" та виїхала на зустрічну смугу.

Згодом адвокат Котової заявила, що та визнає свою провину та вибачилася перед близькими.

Дочка жінки своєю чергою розповіла, що у матері спостерігаються ішемія, цукровий діабет та інші хвороби, тому для неї участь в судовому розгляді загрожує ускладненнями та навіть смертю.

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Також адвокат підозрюваної заявив, що в СІЗО Котова може померти.

"Звичайно так було б легше прокуратурі-просто закрили б виробництво і все". Представники потерпілих парирують тим, що в СІЗО є санчастина, – цитує його слова ресурс "Накипіло".

Адвокат Котовой говорит, что в СИЗО Котова может умереть «Конечно так было б легче прокуратуре-просто закрыли бы производство и все».



Представители потерпевших парируют тем, что в СИЗО есть санчасть. — Nakipelo (@nakipelotv) July 13, 2018

Однак лікар "швидкої", на якій привезли водія, розповів, що у Котової – лише підвищений тиск і високий вміст цукру в крові, але загрози життю немає.

Після цього жінка похилого віку, харків'янка встала на коліна та ще раз попросила вибачення у рідних загиблого мотогонщика.



Підозрювана у загибелі Безсонова Котова встала у суді на коліна

У підсумку суддя оголосив рішення щодо Котової - 60 днів арешту без права внесення застави.

Додамо, що під час засідання адвокат заявив, що матері Андрія Безсонова пропонували відмовитися від претензій за трикімнатну квартиру. Захист Котової на це відповів, що апартаменти пропонували як компенсацію, а не як відмову від претензій, передає "Вгороде".