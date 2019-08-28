19:30
28 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 серпня
      Вєсті. UA: Дубінського вчать толерантності. Як Медведчук святкував День Незалежності
      Вєсті.UA
      21:05, 27 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Смертельний обвал будинку у Дрогобичі: у місті оголосили дводенну жалобу

      140 Читать новость на русском
      У Дрогобичі оголосили дводенну жалобу
      У Дрогобичі оголосили дводенну жалобу / 24 канал

      У Дрогобичі обвалилася частина 4-поверхового будинку вночі з 27 на 28 серпня. Загинули щонайменше 2 людей. Під завалинами ще четверо осіб, серед них – одна дитина. 29 і 30 серпня в місті оголошено жалобу за жертвами обвалу під'їзду житлового будинку.

      Відповідне розпорядження підписав мер Дрогобича Тарас Кучма.

      Читайте також: Смертельний обвал будинку у Дрогобичі: мешканці давно скаржилися на стан будинку

      Так, на знак скорботи за загиблими в дні жалоби на всій території міста закликають приспустити прапор України з траурною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій на території міста.

      Рекомендують також не проводити розважально-концертних заходів. На ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті заборонено звучання розважальної музики.

      Зверніть увагу! Постраждала розповіла журналістам 24 каналу про хвилини перед обвалом будинку у Дрогобичі – читайте тут.

      Що відомо про обвал будинку в Дрогобичі? У Дрогобичі на Львівщині близько 3 ночі 28 серпня обвалилася частина 4-поверхового будинку вночі з 27 на 28 серпня. Загинули щонайменше 2 людей. Під завалинами ще четверо людей, серед них – одна дитина. Обвал зруйнував 13 квартир.

      Версію вибуху газу відкинули, адже шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнаються, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами.

      В ході рятувальної операції ДСНСники зараз починають свердлити маленькі дірки у стінах підвалу. Через них вони збираються пропускати мікрокамери і таким чином спостерігати за людьми, які залишилися під завалинами, адже досі невідома доля чотирьох осіб.

      ОБВАЛ БУДИНКУ У ДРОГОБИЧІ:  хроніка подій

       

      blog_ava
      Скільки людей довіряють Зеленському після 100 днів його президентства: нові соціологічні дані
      сьогодні
      10686
      Теги: Новини України Обвал будинку в Дрогобичі Новини Львова ДСНС Жертви Надзвичайні ситуації Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Державні закупівлі ліків під загрозою: думка експерта
      сьогодні , 19:01 Державні закупівлі ліків під загрозою: думка експерта
      183
      Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      сьогодні , 19:00 Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      Катерина Одарченко 189
      Рідкісне захворювання – не вирок: завдяки гуманітарній допомозі львів’янка повноцінно живе далі
      сьогодні , 19:00 Рідкісне захворювання – не вирок: завдяки гуманітарній допомозі львів’янка повноцінно живе далі
      85
      Нова Верховна Рада: хто пройшов до парламенту
      сьогодні , 18:30 Нова Верховна Рада: хто пройшов до парламенту
      22080
      Кнопка розбрату: чому спалахнув скандал навколо сенсорної системи для голосування
      сьогодні , 17:00 Кнопка розбрату: чому спалахнув скандал навколо сенсорної системи для голосування
      Наталя Ромашова 9986
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук