Смертельний обвал будинку у Дрогобичі: у місті оголосили дводенну жалобу

У Дрогобичі обвалилася частина 4-поверхового будинку вночі з 27 на 28 серпня. Загинули щонайменше 2 людей. Під завалинами ще четверо осіб, серед них – одна дитина. 29 і 30 серпня в місті оголошено жалобу за жертвами обвалу під'їзду житлового будинку.

Відповідне розпорядження підписав мер Дрогобича Тарас Кучма.

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Так, на знак скорботи за загиблими в дні жалоби на всій території міста закликають приспустити прапор України з траурною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій на території міста.

Рекомендують також не проводити розважально-концертних заходів. На ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті заборонено звучання розважальної музики.

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Що відомо про обвал будинку в Дрогобичі? У Дрогобичі на Львівщині близько 3 ночі 28 серпня обвалилася частина 4-поверхового будинку вночі з 27 на 28 серпня. Загинули щонайменше 2 людей. Під завалинами ще четверо людей, серед них – одна дитина. Обвал зруйнував 13 квартир.



Версію вибуху газу відкинули, адже шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнаються, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами.



В ході рятувальної операції ДСНСники зараз починають свердлити маленькі дірки у стінах підвалу. Через них вони збираються пропускати мікрокамери і таким чином спостерігати за людьми, які залишилися під завалинами, адже досі невідома доля чотирьох осіб.