Смертельний обвал на шахті на Львівщині: справою зайнялася поліція

Через обвал породи, який стався на шахті "Лісова" на Львівщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поліція розслідує цю справу за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Уночі проти 29 травня на шахті "Лісова", що у Сокальському районі Львівської області, стався обвал породи. У результаті під звалом опинилися двоє гірників. На жаль, вони не вижили. Їхні тіла вже рятувальники підняли на поверхню. Відомо, що це 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик. Обидвоє працювали на дільниці з видобутку вугілля №1.

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На місці інциденту, зокрема, працювала слідчо-оперативна група Нацполіції у Львівській області. За фактом трагедії вони відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до п’яти років. Крім того, винуватців можуть засудити до восьми років ув’язнення, водночас їх буде позбавлено права обіймати посади у гірничій промисловості чи займатися такою діяльністю на строк до трьох років.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, триває досудове розслідування. Крім того, Держслужба з питань праці у Львівській області створила спеціальну комісію, що займатиметься розслідуванням причин і обставин трагедії. Вже відомо, що президент Володимир Зеленський через аварію на шахті "Лісова" здійснить сюди робочу поїздку.

Що варто знати про трагедію на шахті "Лісова": дивіться відео

Після початку війни на Донбасі шахти Львівської та Волинської області збільшили обсяги видобутку вугілля. Як наслідок, тут почастішали нещасні та подекуди навіть смертельні випадки. Востаннє на Львівщині гинув гірник наприкінці березня 2019 року. Сталося це на шахті "Надія", яка також розташовується у Сокальському районі, на глибині близько 500 метрів внаслідок обвалу породи.