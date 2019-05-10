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      Смертельний перфоменс Сенцова привернув увагу всього світу, – друг політв'язня

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      "Смертельний перфоменс Сенцова привернув увагу всього світу до політичних в’язнів Кремля" – так вважає відомий актор Євген Черніков – близький друг Олега Сенцова. Рівно 5 років тому, 10 травня 2014 року, російські силовики затримали українського кінорежисера Олега Сенцова. Згодом його засудили на 20 років позбавлення волі. Ще одна жахлива цифра – 145 днів голодування за ґратами.

      Черніков познайомився із Сенцовим у 2008 році під час зйомок. Тоді кінорежисер знімав свій перший короткометражний фільм "Хорошо ловится рыбка-бананка" за мотивами оповідання американського письменника Джера Девіда Селінджера. Для фільму Олег шукав актора, і йому порадили Євгена. Вже 11 років їх пов’язує не лише кіно, а й справжня чоловіча дружба.

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      Втім, зараз Черніков і Сенцов спілкуються лише поштою. Саме з листів в’язень Кремля дізнається про те, що відбувається в Україні. Буквально перед самим інтерв’ю Євген отримав нового листа від друга.

      Йому дають один аркуш – пронумерований, і він має написати тільки на одній стороні… Олег пише, пише, пише – і потім збоку дописує, тому що на зворотній стороні аркуша не можна… Ось я отримав черговий лист і перед розмовою тільки встиг його прочитати,
      – розказує Черніков.

      У листах Сенцов ніколи не скаржиться, а навпаки переймається за інших. Про те, що у Олега з’явилися проблеми після голодування, його друг дізнався зі сторони.

      "Він нічого не пише про своє здоров'я. Але я знаю, що його стан не суперкласний. І хоча зараз він набрав вагу, яка у нього була – близько 90 кілограмів, і він займається там, як каже – фізкультурою, але голодування позначилося на серці, на нирках та інших органах. Але головне, що він живий, що більш-менш у задовільній формі, у нього гарний настрій, він працює, він пише…", – говорить актор.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

      Саме через творчість Олег спілкується з людьми. За його п’єсою "Номери" вже поставили спектакль. І вже майже готова до прем’єри його екранізація. Що саме чекає на глядача, тримають у секреті. До речі, це перший український фільм, який знято без присутності режисера на знімальному майданчику.

      "Олег повністю був дотичним до створення фільму, тобто він через листи, через фотографії, які передавали через адвокатів, контролював процес… Навіть костюми перешивалися, коли він їх не затвердив...", – зазначив Черніков. На жаль, сам Сенцов найближчим часом не побачить кінострічку. Актор навіть не береться прогнозувати, скільки ще часу Олег проведе у полоні Кремля.

      Я вже стільки раз прогнозував – і був не правий, на жаль. Навіть з Олегом ми якось ще навесні 2014 року сиділи у нього вдома і розмірковували, скільки триватиме окупація. І нам здавалося максимум два роки – не більше. Але вже пройшло п'ять... Залежить все поки що від однієї людини – від Путіна. Навіть не від його близького оточення, тому що він особисто не хоче відпускати Крим,
      – наголосив Черніков.

      Євген додає: найперше, що зробить Олег, коли опиниться на волі, – поїде до рідних, які так і залишились в окупованому Криму. Сенцов переймається за те, що його діти ростуть без батька, і він фізично не може їх захистити.

      Скільки політичних в'язнів утримує Росія?Як підрахувала Вашингтонська юридична компанія Perseus Stategies, понад 230 людей незаконно перебувають у заручниках в тюрмах Росії. Російська влада переслідує як опозиційних політиків та громадських активістів, так і представників релігійних та національних меншин, ЛГБТ-активіств, а також громадян України та проукраїнських активістів.

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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини Росії Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Публікації Олег Сенцов Володимир Путін Інтерв'ю
      Джерело: 24 канал
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