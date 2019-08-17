Смертельний репортаж: у США під час зйомки розбилася журналістка та герой її матеріалу
У Новому Орлеані під час знімання репортажу для телеканалу FOX 8 News розбився двомісний легкомоторний літак.
Внаслідок інциденту загинула журналістка FOX 8 News Ненсі Паркер та герой її матеріалу – пілот-каскадер Френк Аугустус. Обоє загинули на місці. Про це повідомило видання FOX 8.
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Ймовірно, що пілот не впорався зі складними трюками. На разі правоохоронці з'ясовують точну причину катастрофи.
Ненсі була дуже захоплена цією зйомкою. Перед тим, як сідати у літак вона казала, що хоче, аби у кадр потрапило те, як вони роблять "вісімку" у небі. Ніхто не очікував, що все закінчиться саме так,
– розповів фотограф Кріс Рассел.
В американській Національній раді з безпеки на транспорті розповіли, що після аварії на борту літака сталася пожежа.
Дивіться відео про розбитий літак: