Смертельний вибух у багатоповерхівці в Дрогобичі: фото і відео наслідків

У Дрогобичі на Львівщині вночі 28 серпня прогримів потужний вибух газу, який зруйнував частину багатоповерхівки. Під завалими знайшли тіла щонайменше двох загиблих людей.

Потужний вибух повністю обвалив стіну одного з під'їздів у цьому чотирьохповерховому будинку. Загалом зруйновані 13 квартир.

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Наразі будинок відключили від газо-, електро- та водопостачання.

Під час розбору завалів, рятувальники знайшли тіла двох загиблих. Ще 7 осіб, серед яких 4 дитини, отримали поранення і були доправлені до лікарні.

Як видно на ранкових фото та відео, майже сотня рятувальників продовжує розбирати завали на рівні першого та другого поверхів після вибуху. До спецоперації долучили спецтехніку та правоохоронців.



Рятувальники розбирають завали на місці вибуху в Дрогобичі / фото ДСНС