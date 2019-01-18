Смертельний вибух у житловому будинку в Магнітогорську: СК РФ оприлюднив пріоритетну версію

Слідчий комітет Росії продовжує розслідування справи щодо вибуху у житловому будинку в Магнітогорську, що стався напередодні Нового року. Наразі тут опрацьовують всі можливі версії інциденту, проте пріоритетною залишається версію вибуху побутового газу.

На користь версії щодо вибуху саме побутового газу, російські слідчі наводять той факт, що фахівці та криміналісти не виявили жодних слідів вибухових речовин або їхніх компонентів на вилучених з місця події фрагментах.

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"В рамках кримінальної справи призначено комплекс експертиз – це судово-медичні, вибухотехнічна, пожежно-технічна та інші експертизи. Поряд з цим йде збір інших доказів, допитуються свідки, очевидці та потерпілі. Висновки про причини події можна буде зробити тільки за підсумками проведення комплексу слідчих дій і ретельного аналізу сукупності отриманих доказів", – наголосили у відомстві.

Також у СК спростували інформацію, що до вибуху у Магнітогорську є причетними бойовики "Ісламської держави". Як тут підкреслили, вони "приписують собі всі резонансні події в різних країнах світу".

Нагадаємо, під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл. 18 січня стало відомо, що відповідальність за інцидент взяли на себе бойовики "Ісламської держави", а своє довге мовчання вони пояснили міркуваннями безпеки тих, хто влаштував вибухи.