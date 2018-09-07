Смертельний землетрус у Японії: кількість жертв збільшилася

У Японії зросла кількість жертв потужного землетрусу. Наразі відомо про 16 загиблих і понад два десятки зниклих безвісти.

До того ж, три сотні людей зазнали поранень.

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"Руйнівний землетрус забрав життя 16 людей, 26 – наразі розшукують", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, стихійне лихо спричинило масові зсуви ґрунту в Хоккайдо.

Влада Японії направила 6500 рятувальних робітників для відновлення електроенергії в 1,4 мільйона сімей.

Нагадаємо, 5 вересня землетрус магнітудою майже у 7 балів напередодні струсонув південь острова Хоккайдо. Стихія потрощила авто, дороги та електростанції. Спричинила зсуви ґрунту і пошкодила чимало будинків. Без світла залишилися мільйони жителів регіону. А сейсмологи тим часом попередили про можливість нових землетрусів.