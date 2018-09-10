Смертельний землетрус у Японії: кількість жертв зросла до 44 людей

Жертвами землетрусу на північному японському острові Хоккайдо стали 44 людини, ще 660 людей отримали поранення.

Про це повідомила інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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Агентство з управління при пожежах і стихійних лихах Японії повідомило, що близько 2500 осіб залишаються наразі в центрах евакуації.



Близько 2500 людей перебувають в центрах евакуації

Зазначається, що землетрус став причиною зсувів землі, які поховали під собою цілі будинки, а дощ ще більше розмив ґрунт протягом вихідних.

Японський автомобільний концерн Toyota призупинив роботу на 16 з 18 своїх заводів у Японії. Наразі відповідальні організації проводять оцінку збитків завданих стихією.



Зсуви землі після землетрусу поховали під собою цілі будинки

Японію раз за разом накривають природні катаклізми. Спершу заходом країни пройшов найпотужніший за останні 25 років тайфун Джебі, здіймав височенні хвилі на морі, валив дерева, зривав дахи з будинків та розкидав по дорозі автомобілі. По собі залишив жахливі наслідки та людські жертви – забрав життя щонайменше 11 людей. Згодом потужний землетрус у Японії, що стався 5 вересня на острові Хоккайдо, забрав життя щонайменше двох людей, десятки вважаються зниклими безвісти та більше сотні людей постраждали.