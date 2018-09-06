Смертельний землетрус у Японії: моторошні фото на відео наслідків негоди
Японію раз за разом накривають природні катаклізми. Спершу заходом країни пройшов найпотужніший за останні 25 років тайфун Джебі, здіймав височенні хвилі на морі, валив дерева, зривав дахи з будинків та розкидав по дорозі автомобілі. По собі залишив жахливі наслідки та людські жертви – забрав життя щонайменше 11 людей.
Та не встигли японці оговтатись від тайфуну, як країну струсонув потужний землетрус. Стихія магнітудою майже у 7 балів вирувала на півдні острова Хоккайдо. Підземні поштовхи почалися за 26 кілометрів від населеного пункту Тітосе на глибині майже 40 кілометрів.
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"Поштовх був дуже сильним. Я була на кухні, зненацька дверцята холодильника відчинились і усі полиці вилетіли звідти", – розповіла місцева жителька.
Негода у Японії
Стихія потрощила автомобілі, дороги та електростанції. Спричинила зсуви ґрунту і пошкодила чимало будинків. Без світла залишились мільйони жителів регіону. Крім цього, багато людей опинились під завалами. І кількість жертв катастрофи невпинно зростає.
Я опинився під завалами та на мить навіть знепритомнів. Та згодом все ж зумів вибратись. Мій будинок зараз розвалений вщент,
– зазначив громадянин Японії.
Наслідки землетрусу
Стихія пошкодила чимало будинків
В одному з місцевих аеропортів під час землетрусу обвалився дах. Летовище тимчасово закрили, а також закрили кілька електростанцій та автошляхів, а ще – припинили залізничне сполучення. До рятувальних робіт залучили понад 20 тисяч людей. Сейсмологи попередили про можливість нових землетрусів. А люди вже готуються до ймовірних наступних поштовхів – стоять в довжелезних чергах у місцевих супермаркетах і масово скуповують необхідні продукти.
До рятувальних робіт залучили понад 20 тисяч людей
Японія є однією з найбільш сейсмічно активних країн у світі. На її долю припадає близько 20% всіх землетрусів у світі магнітудою понад 6 балів.