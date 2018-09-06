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Смертельний землетрус у Японії: моторошні фото на відео наслідків негоди

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Японію раз за разом накривають природні катаклізми. Спершу заходом країни пройшов найпотужніший за останні 25 років тайфун Джебі, здіймав височенні хвилі на морі, валив дерева, зривав дахи з будинків та розкидав по дорозі автомобілі. По собі залишив жахливі наслідки та людські жертви – забрав життя щонайменше 11 людей.

Та не встигли японці оговтатись від тайфуну, як країну струсонув потужний землетрус. Стихія магнітудою майже у 7 балів вирувала на півдні острова Хоккайдо. Підземні поштовхи почалися за 26 кілометрів від населеного пункту Тітосе на глибині майже 40 кілометрів.

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"Поштовх був дуже сильним. Я була на кухні, зненацька дверцята холодильника відчинились і усі полиці вилетіли звідти", – розповіла місцева жителька.


Негода у Японії

Стихія потрощила автомобілі, дороги та електростанції. Спричинила зсуви ґрунту і пошкодила чимало будинків. Без світла залишились мільйони жителів регіону. Крім цього, багато людей опинились під завалами. І кількість жертв катастрофи невпинно зростає.

Я опинився під завалами та на мить навіть знепритомнів. Та згодом все ж зумів вибратись. Мій будинок зараз розвалений вщент,
– зазначив громадянин Японії.


Наслідки землетрусу


Стихія пошкодила чимало будинків​

В одному з місцевих аеропортів під час землетрусу обвалився дах. Летовище тимчасово закрили, а також  закрили кілька електростанцій та автошляхів, а ще – припинили залізничне сполучення. До рятувальних робіт залучили понад 20 тисяч людей. Сейсмологи попередили про можливість нових землетрусів. А люди вже готуються до ймовірних наступних поштовхів – стоять в довжелезних чергах у місцевих супермаркетах і масово скуповують необхідні продукти.


До рятувальних робіт залучили понад 20 тисяч людей

Японія є однією з найбільш сейсмічно активних країн у світі. На її долю припадає близько 20% всіх землетрусів у світі магнітудою понад 6 балів.

Теги: Японія Стихійні лиха Землетрус Жертви
Джерело: 24 канал
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