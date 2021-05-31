Про це повідомили на сайті поліції Одещини 31 травня. Сама трагедія трапилася днем раніше на проспекті Академіка Глушка.

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Що відомо поліції

  • Очевидці розповіли правоохоронцям, що це трапилося під час гри в баскетбол.
  • За їх словами, хлопець впав і почав задихатися.
  • Лікарям швидкої не вдалося реанімувати його.
  • Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
  • Трагедію розслідують за статтею про умисне вбивство.
  • Однак у справи є позначка "природна смерть".
  • Наразі тіло померлого вже направили на експертизу.
  • Там фахівці зможуть встановити остаточну причину інциденту.