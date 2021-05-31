Про це повідомили на сайті поліції Одещини 31 травня. Сама трагедія трапилася днем раніше на проспекті Академіка Глушка.

До теми Горе в родині Олега Філімонова – помер його 15-річний онук

Що відомо поліції

Очевидці розповіли правоохоронцям, що це трапилося під час гри в баскетбол.

За їх словами, хлопець впав і почав задихатися.

Лікарям швидкої не вдалося реанімувати його.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Трагедію розслідують за статтею про умисне вбивство.

Однак у справи є позначка "природна смерть".

Наразі тіло померлого вже направили на експертизу.

Там фахівці зможуть встановити остаточну причину інциденту.

Зверніть увагу! Першим про смерть хлопця повідомив Олег Філімонов. За його словами, попередня причина смерті – відірваний тромб. Однак за його словами, в онука ніколи не було скарг на здоров'я та він часто грав у баскетбол. Більше деталей і відео з місця – за посиланням.