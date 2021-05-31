Смерть 15-річного онука Філімонова почали розслідувати: що з'ясувала поліція

Правоохоронці Одеси почали розслідувати смерті 15-річного хлопця на спортивному майданчику. Там помер онук відомого актора Олега Філімонова. Очевидці інциденту розповіли поліцейським нові деталі.

Про це повідомили на сайті поліції Одещини 31 травня. Сама трагедія трапилася днем раніше на проспекті Академіка Глушка.

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Що відомо поліції

Очевидці розповіли правоохоронцям, що це трапилося під час гри в баскетбол.

За їх словами, хлопець впав і почав задихатися.

Лікарям швидкої не вдалося реанімувати його.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Трагедію розслідують за статтею про умисне вбивство.

Однак у справи є позначка "природна смерть".

Наразі тіло померлого вже направили на експертизу.

Там фахівці зможуть встановити остаточну причину інциденту.