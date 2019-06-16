22:48
16 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: День народження Сталіна. Серіал "Чорнобиль" у Росії
      Вєсті Кремля
      16:28, 15 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хитрий план Порошенка. За що переживає Зеленський
      Вєсті.UA
      16:49, 15 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Блоги Блоги тижня
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Блоги тижня

      Смертна кара від бойовиків, дивні кадри Зеленського і "більшовик" Порошенко: топ-5 блогів тижня

      549
      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – нова схема покарання від бойовиків, кого Зеленський призначив на найвищі посади та чому Кравчук вважає дії Порошенка "більшовицькою формулою".

      1. Чому загинули бійці "Азову" під Новолуганським: дві версії розслідування

      Чому загинули бійці
      Чи був дозвіл стріляти по російській батареї? Фактичні обставини загибелі "азовців" під Новолуганським потребують службового розслідування.

      Все про війну на Донбасі

      2. Як в Україні: терористи анонсували покращення у "ДНР" та "ЛНР"

      Як в Україні: терористи анонсували покращення у
      Виходячи з того, як куратори російських угрупувань ставляться до жителів окупованих територій, очікувати на хоча б якісь економічні покращення і "ДНР" та "ЛНР" було не варто. Це до недавна...

      Про життя в окупації

      3. Порошенко користується більшовицькою формулою, – Кравчук

      КРАВЧУК
      Перший президент України Леонід Кравчук – про оновлення Верховної Ради, ненависть у політиці та майбутню опозицію.

      Більше про Парламентські вибори

      4. Призначення Зеленського не припиняють розчаровувати

      зеленський
      Перші справжні призначення Володимира Зеленського, м'яко кажучи, розчаровують. Навіть більше ніж розчаровують...

      Все про призначення президента Зеленського – читайте тут.

      5. Смертельна кара: бойовики "ДНР" підготували нове випробування для України

      Війна на Донбасі
      Кілька днів тому до керівництва квазіутворень надійшла нова команда – впроваджувати підготовану раніше політику стримування населення окупованих територій в "ДНР" та "ЛНР".

      Новини Луганська – читайте тут.

      Читайте також: Захисники Мар'їнки: надіємося на краще, готові – до будь-чого!

      blog_ava
      Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      сьогодні
      6555
      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Публікації Новини політики Володимир Зеленський Окуповані території Леонід Кравчук
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 16 червня: вибух у Києві, таємниче зникнення дівчинки на Одещині
      сьогодні , 22:25 Головні новини 16 червня: вибух у Києві, таємниче зникнення дівчинки на Одещині
      339
      Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      сьогодні , 22:12 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      Анастасія Можаровська 6553
      Смертна кара від бойовиків, дивні кадри Зеленського і "більшовик" Порошенко: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Смертна кара від бойовиків, дивні кадри Зеленського і "більшовик" Порошенко: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 545
      Найсмішніші меми тижня: пекельна спека, Зеленський і фонтан, Трамп і принц китів
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: пекельна спека, Зеленський і фонтан, Трамп і принц китів
      2483
      Заступник голови ВСУ впливав на ключові призначення у судах: з'явився аудіозапис
      сьогодні , 18:00 Заступник голови ВСУ впливав на ключові призначення у судах: з'явився аудіозапис
      775
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук