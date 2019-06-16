Смертна кара від бойовиків, дивні кадри Зеленського і "більшовик" Порошенко: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – нова схема покарання від бойовиків, кого Зеленський призначив на найвищі посади та чому Кравчук вважає дії Порошенка "більшовицькою формулою".

1. Чому загинули бійці "Азову" під Новолуганським: дві версії розслідування





Чи був дозвіл стріляти по російській батареї? Фактичні обставини загибелі "азовців" під Новолуганським потребують службового розслідування.



Все про війну на Донбасі

2. Як в Україні: терористи анонсували покращення у "ДНР" та "ЛНР"





Виходячи з того, як куратори російських угрупувань ставляться до жителів окупованих територій, очікувати на хоча б якісь економічні покращення і "ДНР" та "ЛНР" було не варто. Це до недавна...



Про життя в окупації

3. Порошенко користується більшовицькою формулою, – Кравчук





Перший президент України Леонід Кравчук – про оновлення Верховної Ради, ненависть у політиці та майбутню опозицію.



Більше про Парламентські вибори

4. Призначення Зеленського не припиняють розчаровувати





Перші справжні призначення Володимира Зеленського, м'яко кажучи, розчаровують. Навіть більше ніж розчаровують...



Все про призначення президента Зеленського – читайте тут.

5. Смертельна кара: бойовики "ДНР" підготували нове випробування для України





Кілька днів тому до керівництва квазіутворень надійшла нова команда – впроваджувати підготовану раніше політику стримування населення окупованих територій в "ДНР" та "ЛНР".



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