Смертність корінного населення та засилля росіян: Джемілєв розповів про плани Росії на Крим

Росія завезла в окупований Крим з моменту окупації від 800 тисяч до 1 мільйона своїх громадян – військовослужбовців та працівників ФСБ. При цьому на півострові – високий показник смертності, особливо серед корінного населення.

Про це заявив лідер кримськотатарського народу народний депутат Мустафа Джемілєв, пише УНІАН.

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Джемілєв наголошує, що дані про населення Криму дуже ретельно приховуються. Однак "деякі джерела" дають підстави говорити про збільшення кількості населення.

У нас є їхні плани про різке збільшення населення Керчі, Севастополя. Якою мірою вони виконуються? Вони навіть перевиконуються – це теж видно,

– додав лідер кримських татар.

Він нагадав, що з моменту окупації Криму РФ масово скеровує своїх громадян на півострів.

"Коли приїжджали наші співвітчизники, вони говорили, що це ми зменшили цифру. За оцінками наших співвітчизників там від 800 тисяч до 1 мільйона", – сказав Джемілєв.

За його словами, в Криму дуже високий рівень смертності. Він на 33% вищий, ніж рівень народжуваності.

Найбільша смертність серед корінного населення,

– підкреслив Джемілєв.

Кримськотатарський лідер також розповів, що найперше на окупований півострів звозять громадян російських військовослужбовців, працівників внутрішніх справ та ФСБ.

"Вони отримують сертифікат, який дає право на придбання житла в розмірі 16 квадратних метрів на одну людину. Держава зобов'язана виплачувати кошти для придбання житла", - пояснив він.

Так, якщо з цими сертифікатами в інших регіонах Росії проблема, то в Криму вони надаються без проблем. До всього, особливо в Євпаторії, Севастополі та Сімферополі активно будується житло для переселенців з РФ.

Нагадаємо, у Росії порахували, що за рік заборгованість за виплатою іпотечних кредитів в окупованому Кремлем Криму нечувано зросла. Здорожчала також вартість метра квадратного на вторинному ринку нерухомості півострова.