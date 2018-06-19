Смертність в Україні значно перевищила народжуваність, – Держстат

Державна служба статистики України опублікувала дані, за якими народжуваність населення є майже вдвічі меншою, ніж смертність.

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За перші чотири місяці 2018 року на 100 померлих припадає 54 новонароджених.

Держстат інформує, що протягом січня-квітня 2018 року чисельність населення України скоротилася на 85,7 тисячі осіб. Населення України станом на початок травня сягає 42, 3 мільйони.

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