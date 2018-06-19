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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Смертність в Україні значно перевищила народжуваність, – Держстат

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Смертність в Україні двічі перевищила народжуваність
Смертність в Україні двічі перевищила народжуваність / childmags.com.au

Державна служба статистики України опублікувала дані, за якими народжуваність населення є майже вдвічі меншою, ніж смертність.

Така інформація міститься в експрес-випуску.

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За перші чотири місяці 2018 року на 100 померлих припадає 54 новонароджених.

Держстат інформує, що протягом січня-квітня 2018 року чисельність населення України скоротилася на 85,7 тисячі осіб. Населення України станом на початок травня сягає 42, 3 мільйони.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Новини України Здорове життя Здоров'я статистика
Джерело: 24 Канал
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