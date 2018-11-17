Смертниця влаштувала вибух у Чечні

На контрольно-пропускному пункті в Чечні, на околиці Грозного стався вибух.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

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Вибух влаштувала смертниця. Поліцейські і цивільні особи не постраждали. Вибух стався у в Старопромисловському районі, неподалік 21-го контрольно-пропускного пункту.

Смертниця перебувала на відстані близько 75 метрів від пункту. За словами чергового, жінка перебувала під наглядом дагестанського Центру з протидії екстремізму.

За словами виконуючого обов'язків глави МВС Чечні Апті Алаудінова, поліцейські помітили "неадекватну поведінку" молодої жінки, яка підходила до КПП, і попросили її зупинитися і пред'явити документи, однак вона не зробила цього. Помітивши на ній саморобний вибуховий пристрій, поліцейські зробили попереджувальний постріл, після чого "дівчина здійснила самопідрив".

Особа загиблої поки не встановлена.