Смертниця влаштувала вибух у Чечні: з’явилось моторошне відео
На околиці Грозного у Чечні молода смертниця влаштувала вибух недалеко від КПП на вулиці Шосейній. До контрольно-пропускного пункту жінка не дійшла – у неї почали стріляти поліцейські.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Mash"
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24 канал писав, що вибух стався у в Старопромисловському районі, неподалік 21-го контрольно-пропускного пункту. Смертниця перебувала на відстані близько 75 метрів від КПП. За словами чергового, за жінкою наглядав дагестанський центру з протидії екстремізму.
На відео чутно звуки пострілів, які правоохоронці здійснюють у бік жінки.
Особа загиблої поки не встановлена.
Джерело: 24 Канал
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