Смертоносний циклон "Гаджа" в Індії: фото, відео
У штаті Таміланд, що в Індії пронісся циклон "Гаджа" над прибережними районами.
Про це повідомляє Associated Press.
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Через повені евакуйовано більше 80 тисяч жителів, щонайменше 11 – загинуло. Людям відключили електропостачання, щоб уникнути шкоди від електрики.
У містах закрили школи, а транспортні засоби залишилися на дорогах в більшості районах штату.
Джерело: 24 Канал
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