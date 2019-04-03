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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Смешко розповів, чи підтримає когось з кандидатів у другому турі

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      Смешко прокоменував результати першого туру виборів та зробив важливу заяву
      Смешко прокоменував результати першого туру виборів та зробив важливу заяву / Фото з відкритих джерел

      Екс-кандидат у президенти і екс-голова СБУ Ігор Смешко заявив, що він і його політична сила "Сила і честь" не будуть підтримувати діючого президента Петра Порошенка та кандидата Володимира Зеленського у другому турі виборів. Смешко додав, що його партія буде йти на вибори у парламент.

      Ігор Смешко у себе на Facebook-сторінці написав, що діючу політичну владу в особі Петра Порошенка "ми не підтримували і не збираємося підтримувати і у другому турі виборів президента".

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      Ігор Смешко додав, що Петро Порошенко не виправдав надії мільйонів українців та зганьбив ідеали Майдану, тож він має піти в історію.

      На жаль, не героєм,
      – написав він.

      Смешко також висловився щодо кандидата у президенти Володимира Зеленського. Він написав, що знає Зеленського лише як талановитого актора та має до нього людську симпатію. Смешко наголосив, що він не знає Володимира Зеленського як політика, державника, фахівця в системних державних органах управління.

      Тому ще раз нагадую старе добре англійське правило голосування при демократії: "На перших виборах голосуй серцем і розумом, а на вирішальному етапі виборів – по обставинах. За найменше зло проти вашої батьківщині і вашої сім'ї",
      – додав Смешко.

      Смешко також наголосив, що він не буде розпоряджатися електоральною підтримкою, бо він ніколи не "торгував і торгувати не буде" Україною, виборцями і потенційними прихильниками.

      Екс-кандидат у президенти написав, що майже один мільйон двісті тисяч виборців проголосували за його програму, тож – "це реальна основа для першої політичної партії, заснованої на ідеології консервативної демократії, яка неодмінно увійде у Верховну Раду на наступних парламентських виборах".

      До слова, Центральна виборча комісія розпочала опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року – наразі підрахували 99,90% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%.

       

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини політики Новини України Ігор Смешко Петро Порошенко Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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