Смілі нададуть багатомільйонний кредит для початку опалювального сезону

Для міста Сміла Черкаської області буде надано короткостроковий кредит у сумі 25 мільйонів гривень для початку опалювального сезону.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, передає "Інтерфакс-Україна".

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24 канал повідомляв, що опалення у Смілі відсутнє вже кілька днів, через що у місті навіть ввели режим надзвичайного стану.

"Прем'єр-міністр ініціював пропозицію про надання короткотермінової позички для міста Сміла в розмірі 25 млн з тим, щоб пройти початок опалювального сезону, для підготовки процедур, які допоможуть забезпечити функції постачання тепла", – сказав він.

До слова, раніше повідомлялось, що жителі Сміли лишились без опалення, тому вийшли на акцію протесту.