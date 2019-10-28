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      Сміливі люди, – Бородянський про виступи українських артистів в окупованому Криму

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      Бородянський прокоментував гастролі українських артистів в Криму
      Бородянський прокоментував гастролі українських артистів в Криму / detector.media

      Українські артисти, які їдуть з виступами в анексований Крим та в інші тимчасово окуповані райони України, - сміливі люди. Вони свідомо йдуть на ризик, що там їх заарештують російські окупанти.

      Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що для українців немає заборони на перетин адміністративного кордону в Крим.

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      Ми ж повинні визначитися. У моєму розумінні, якщо український артист перетинає український кордон і їде на українську територію, яка тимчасово окупована, і виступає там, і доносить українські контексти і український наратив, то я вважаю, що це надзвичайно смілива людина,
      – сказав Бородянський.

      Міністр наголосив, що ставиться до таких артистів як до надзвичайно сміливих людей. Адже якщо вони будуть доносити українську позицію на окупованих територіях – їх можеть заарештувати. Відтак, це серйозний ризик для гастролерів.

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      Окрім того, Бородянський визнав, що наразі влада менше говорить про анексований Крим, аніж про окупований Донбас.

      "Для нас Крим є такою ж територією України, як і Донбас. На превеликий жаль, ми менше у суспільстві говоримо про Крим, але це не означає, що ми не готуємося, що наші дії не спрямовані на територію Криму. Звісно, що спрямовані", – сказав він.

      Які обмеження вже ввели проти артистів за гастролі в Криму та РФ?До слова, зіркам, які виступали в Росії та Криму, заборонили представляти Україну на Євробаченні. Усе після минулорічного скандалу з артисткою MARUV, якій відмовили в представленні України на міжнародному конкурсі в Ізраїлі через виступи в Росії.

      Відтак, тепер учасники, які подаватимуться на Національний відбір у 2020 році в Україні, окрім стандартних вимог повинні гарантувати, що:

      – вони не виступали на публічних та приватних заходах в окупованому Криму або Росії;
      – не в’їжджали на територію та виїжджали з території Криму з порушенням законодавства України.

      blog_ava
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      Теги: LifeStyle Новини України Новини політики Новини LifeStyle Міністерство культури України Новини культури Володимир Бородянський Анексія Криму Музика
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