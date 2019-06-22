Смішні жарти та далекоглядні обіцянки: як пройшла зустріч Зеленського з бізнесменами

Перша відкрита зустріч президента Володимира Зеленського із менеджерами провідних бізнес-спільнот пройшла веселіше за шоу "95 Кварталу". Але обіцянки гаранта слухали, занотовували і знімали на камери.

"Боже, скільки у вас "Айфонів". Радий, що у вас є гроші на це, але ми зібралися, щоб допомогти країні. Я дякую вам усім за те, що створюєте робочі місця та сплачуєте податки", – так говорив Зеленський на зустрічі.

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Що Зеленський пообіцяв бізнесменам?

• Президент оголосив про намір боротися із тіньовою економікою та пообіцяв звести нанівець корупцію, рейдерство і втручання держави у бізнес.

• Не за горами, каже, і реформа податкової. "А так за 3-4 роки й у світовому рейтингу легкості ведення бізнесу Україна легко підніметься до топ-10", – сказав Зеленський.

• Україна вже за рік ліквідує схему "Роттердам+", а за 5 років підключиться до електромереж Євросоюзу. Адже невдовзі мають представити програми перезапуску СБУ, Антимонопольного комітету і Нацкомісії з регулювання ринку енергетики, які себе повністю дискредитували.



Президент на зустрічі з представниками бізнесу

• Зеленський заявив, що Україна продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом, а отже виконуватиме вимоги МВФ, запустить велику приватизацію, відкриє ринок землі і відкладе впровадження податку на виведений капітал, проти якого виступав МВФ.

• Також гарант обіцяє амністію великому бізнесу, який вивів капітал за кордон, якщо гроші повернуть в країну і допоможуть відновити Донбас. До того ж, президент гарантує, що не буде дефолту.

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Бізнесмени готові співпрацювати з Зеленським

Попри скептичне ставлення до Зеленського під час виборчих перегонів, сьогодні бізнес-спільнота не на жарт готова співпрацювати із президентом. І не зволікаючи, одразу під час зустрічі вручили перелік із півсотні нагальних питань.

Перші враження позитивні – президент іде на діалог і це надзвичайно важливо. Тому у нас є надія, що можна буде конкретні кроки запроваджувати,

– відповів президент Американської торгової палати в Україні Енді Гундер.

Але диявол, каже експерт, завжди криється в деталях. Тому будуть ретельно аналізувати не лише ініціативи президента, але й якими саме методами він їх впроваджуватиме.