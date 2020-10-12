У Львові таки збудують сміттєпереробний завод. Це будівництво своїм рішенням 9 жовтня розблокував Львівський окружний адмінсуд.

Що саме вирішив суд

Суд розглянув справу про скасування містобудівних умов та обмежень для проєктування сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій. Суд визнав законним рішення про затвердження документів для будівництва комплексу, яке ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради. Про це повідомила у фейсбуці директорка юридичного департаменту Львівської міськради Гелена Пайонкевич.

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Чому суд визнав рішення Львівської міськради законним

Згідно з законодавством України, містобудівні умови та обмеження можуть не видати або скасувати тільки тоді, коли наміри щодо будівництва не збігаються з вимогами містобудівної документації.

Коли Львівська міськрада затверджувала МБУО для проєктування сміттєпереробного комплексу, члени виконавчого комітету врахували усі вимоги Генплану забудови Львова.

Тому суд визнав законним рішення виконавчого комітету міськради щодо видачі містобудівних умов та обмежень для проєктування заводу на Пластовій.

Коротко про будівництво сміттєпереробного заводу у Львові: