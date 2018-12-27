Сміттєпереробний завод у Львові може бути збудований до кінця 2020 року, – Садовий

Сміттєпереробний завод у Львові можуть збудувати до кінця 2020 року. Окрім того, столиця Галичини може стати першим українським містом, у якому буде підприємство з переробки сміття, адже наразі таких немає ніде в Україні.

Про це заявив мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий в інтерв'ю Zaxid.net.

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Львів буде одним із перших, хто його збудує. Ми вже вийшли в другий етап. Європейський банк реконструкції та розвитку відібрав п’ять компаній, які ввійшли у фінал. І вони протягом наступних, думаю, двох-трьох місяців вже мають визначити одну компанію, яка, власне, і буде будувати завод. Місце виділено, документи є, кошти є, проектна документація вся готова. Пророблена титанічна робота,

– наголосив Садовий.

За його словами, керівники інших українських міст приїжджають до Львова, де ознайомлюються та переймають той досвід у цьому питанні.

"Але поки що тільки Харків має позитивну динаміку. Правда, вони почали співпрацю зі Світовим банком ще набагато раніше, ніж Львів. І оце два приклади, які в Україні будуть позитивні. Інші міста ще навіть не порухалися", – додав політик.

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Садовий пояснив, що весь процес триває довго, тому що Львів бере кошти Європейського банку, і вони будуть розподілені прозоро через тендери.

"Це дуже серйозно, тому що в кінцевому випадку це бюджетні кошти, і нам треба буде за це розраховуватися – ну, за винятком 50 мільйонів євро, що нам дали грант. Тому такі процедури – так у цілому світі йде процес. Його не можна робити отак-от (клацає пальцями). Я також хотів би, щоби ми це збудували за один день", – зазначив він.

Також лідер "Самопомочі" розповів, що сам термін будівництва буде тривати, фактично, два роки від початку усіх робіт на ділянці, де буде завод.

Підготовча робота дуже серйозна. Тим більше, ми повинні розуміти, що нам постійно створюють якісь перепони... Я думаю, що до кінця 2020 року завод мав би бути збудований,

– заявив Садовий.

Нагадаємо, Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах 3 жовтня. Згодом міський голова Львова зауважив, що зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною.