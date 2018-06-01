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Сміттєпереробний завод у Львові за 35 мільйонів євро: яку суму кредиту доведеться повернути

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Відколи Грибовицьке звалище закрили, у Львові почались великі проблеми. Сміття довгий час не мали куди вивозити. Міста, які б мали приймати непотріб, підписаний меморандум ігнорували. І почалася сміттєва блокада. За два роки ситуація нормалізувалась, проте питання місцевого полігону так і не вирішили. Міський голова розпочав переговори з міжнародними партнерами, які відгукнулись.

Кінець травня 2016 року для Львова виявився найпекельнішим. На Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Під завалами сміття загинуло троє рятувальників, які намагалися приборкати вогонь. Пожежа підняла на ноги всіх мешканців прилеглих сіл. Тоді люди перекрили в'їзд на полігон і не пропускали сміттєвози.

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Після трагедії сміттєзвалище закрили. Тоді Львів та ще чотири райони області не мали куди вивозити сміття. Через деякий час влада підписала меморандум із міським головою Андрієм Садовим, згідно з яким кожне місто щодня мало би приймати певну частину львівських відходів. Проте, на ділі розпочалась масштабна сміттєва блокада. У міськраді були переконнані – блокада Львова створена штучно.

Заваленні сміттям вулиці, щури та обурені мешканці. Вирішувати цю проблему Львів мав власними силами. Єдиний вихід – міжнародні партнери.

Два роки переговорів і зустріч відбулась. 1 червня Львів отримав 35 мільйонів євро на вирішення проблеми зі сміттям. Кошти виділив Європейський банк реконструкції і розвитку та міжнародні донори. Гроші спрямують на будівництво сміттєпереробного комплексу та рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Конкретно цим проектом ми починаємо реалізацію в Україні нашої нової ініціативи, яка називається "Зелені міста". Львів стане дев’ятим містом-учасником цієї програми загалом, але в Україні він буде першим,
– зазначила керівна партнерка Європейського банку реконструкції та розвитку Марина Петров. 

Договір передбачає 13-річний кредит на 20 мільйонів євро під гарантію міста. А ось 15 мільйонів євро повертати не потрібно, адже частина коштів це грант від Східноєвропейського фонду енергоефективності та довкілля, а ще 5 мільйонів євро – від Фонду чистих технологій. Погасити кредит треба до 2021 року. До цього часу, за словами Андрія Садового, завод вже буде працювати.

Гроші є. Крапка. Наступний етап – це оголошення тендеру і визначення компанії, яка буде будувати завод і проводити реконструкцію самого полігону, рекультивацію робити,
– прокометував міський голова Львова Андрій Садовий. 

Ділянка під будівництво заводу вже виділена, тож найближчим часом розпочнеться і будівництво. 

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Новини Львова Сміттєва блокада Львова Гроші Кредит
Джерело: 24 канал
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