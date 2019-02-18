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      Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ

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      Українські моряки в московському суді
      Українські моряки в московському суді / Фото з Facebook

      Незаконно захоплені Росією біля Керченської протоки українські моряки не падають духом у неволі. Під час судилища в Лефортовському суді Москви українці посміхалися і продемонстрували, що не зламалися в полоні.

      Промовисту світлину, на якій видно, з якою гордістю моряки тримаються перед російськими силовиками, оприлюднив журналіст Роман Цимбалюк.

      Читайте також: Євросоюз і США готують санкції проти Росії за захоплення українських моряків і кораблів

      Четверо російських поліцейських у якості конвоїрів для чотирьох українських військовополонених. Перша четвірка із серйозними обличчями охороняє скляну клітку, наші сміються їм в очі,
      – написав журналіст.

      На фото четверо українських моряків – Віктор Беспальченко, Владислав Костишин, Володимир Лісовий, Володимир Варимез.

      Керівник групи адвокатів полонених українських моряків Микола Полозов зазначив, що 20 лютого Московський суд  розгляне апеляцію решти моряків. Рішення чекають Андрій Ейдер, Андрій Артеменко, Василь Сорока та Олег Мельничук. 

      Дивіться відео: адвокат українських моряків розповів про хід справи

      Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усіукраїнські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. 

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      Теги: Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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