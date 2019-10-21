Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?

На вихідних та у понеділок зранку Київ та область були оповиті смогом. А у мережі навіть з'явилася інформація, що в Україні зараз найвища в світі концентрація чадного газу. Чи відповідає це дійсності і що спричинило таку ситуацію?

Основними причинами називають погодні умови та спалення сухої трави й опалого листя жителями прилеглих до столиці районів. І останнє, варто зазначити, не без підстав.

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Еколог Олександр Соколенко у коментарі 24 каналу пояснив ситуацію в Києві так: карта рівня СО (чадного газу) у повітрі, яка "гуляє" соціальними мережами, цілком може відповідати дійсності. Але тут варто наголосити: картинка залежить від низки показників, як от час доби, погодні умови, швидкість вітру тощо.

Яким чином може з'являтися високий рівень СО? Це можуть бути викиди промислових підприємств, як у Китаї чи Індії, автотранспорт, природні пожежі тощо.

Коли ми говоримо про ситуацію в Україні, за словами експерта, фактично щороку – навесні і восени, спостерігаємо одне і те ж. Йдеться про масові випадки спалювання трави та рослинних залишків (опале листя, городина тощо).

У невеличких містах та селах сьогодні триває оце масове спалювання листя – і комунальними службами, і людьми, які мають присадибні ділянки. За містом фактично скрізь просто стоїть димова завіса, бо на кожному третьому городі щось горить. Хоч і це заборонено,

– говорить експерт.

Погіршує ситуацію і те, що сьогодні над центральною Україною туманна погода, тому опале листя і залишки рослин погано горять і, як наслідок, виділяється багато диму. "Сприяє" збільшенню кількості таких багать і брак опадів: зараз сухо, тому люди активно спалюють залишки рослин.

Отже причинами високого рівня задимленості є передусім:

– зміна клімату (аномальна для цієї пори погода),

– безвідповідальність людей,

– відсутність державного контролю.

Під останнім, за словами експерта, мається на увазі те, що екоінспекція та поліція "нічого не роблять для того, щоб випадки спалювання листя припинялися і люди, які цим займаються, сплачували штрафи". Сайт 24 каналу надіслав запити у відповідні органи для отримання детальної інформації з цього приводу.

Тож зараз усі накопичені шкідливі речовини будуть розвіюватися і відноситися в інші регіони, за межі України.

Олександр Соколенко наводить приклад підпалення у квартирі газети. Спочатку задимленим буде усе приміщення. Однак, коли ми відчинимо вікна та двері, то за 15 хвилин ситуація прийде до норми. Так само відбувається у природі – тому всі показники забруднення швидко змінюються. Але сама проблема не зникає.



Ситуація станом на 14:00 21 жовтня

Високий рівень СО у повітрі на вихідних (19-20 жовтня) експерт називає однозначним наслідком спалювання рослин, оскільки у ці дні показники не зумовлені передусім транспортом, як у будні, коли люди працюють.

Як пише народний синоптик Наталія Діденко, найближчими днями погода не зміниться. Отже, швидше за все, ситуація залишатиметься такою ж.

Суха погода з невеликим вітром триватиме мінімум до кінця наступного тижня. Орієнтовно із середи-четверга трохи похолодає. Листя буде падати все більше і більше, сподіватися на свідомість громадян та просвітицьку чи каральну діяльність у вигляді штрафів від відповідних органів – надії небагато,

– вказує експертка.



Основна причина забруднення повітря – спалювання залишків рослин

Як захищатися від забруднення? Якщо говорити про 100%, Олександр Соколенко відповідає коротко – ніяк. Можна лише домагатися виконання екологічного законодавства. Щоб люди, які порушують закон, несли за це відповідальність.

Якщо людина знатиме, що зараз підпалила залишки гарбузів, а через 15 хвилин до неї приїдуть і вона заплатить штраф, то вона цього не робитиме,

– говорить експерт.

За його словами, наприклад, носіння маски тут не допоможе. Адже навіть респіратор захищає лише від пилу, а від токсинів і канцерогенів, які у повітрі – ні. Від них може захистити протигаз, але це – занадто жорсткі міри у цій ситуації.

Коли йдеться про локальні забруднення, як от на території Києва, тут ще вихід – поїхати на кілька годин, якщо є можливість, на територію, де відсутні великі автомагістралі чи фабрики. У столиці це може бути Голосіївський ліс, Пуща-Водиця, Труханів острів, Гідропарк тощо. Таким чином можна себе захищати хоча б частково.

Детальніше про те, як поводитися, коли на вулиці смог, і у чому небезпека – читайте у матеріалі 24 каналу.