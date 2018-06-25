Смоленська катастрофа: комітет Ради Європи висунув до Росії серйозні вимоги

Комітет з правових питань і прав людини Ради Європи прийняв резолюцію щодо катастрофи під Смоленськом, в якій вимагає повернення Польщі Росією уламків літака Ту-154М.

Про це повідомляє PAP.

Читайте також: З’явилися важливі деталі у справі про катастрофу під Смоленськом

"Вісім років після аварії Росія як і раніше має в розпорядженні уламки літака, чорні скриньки з оригінальними записами даних польоту і іншими речовими доказами. Польща вже багато років тисне, щоб уламки і всі вихідні матеріали були повернуті", – йдеться в доповіді.

Робота над резолюцією тривала протягом кількох років

Документ закликає Москву зупинити подальші дії в місці аварії, які можна було б вважати оскверненням цього місця через його велике емоційне значення для багатьох поляків.

Нагадаємо, Літак ТУ-154 розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. В авіакатастрофі загинув президент Польщі Лех Качинський. Експертиза встановила, що не один, а два вибухи стались у літаку. Також слідчі проаналізували дві тисячі томів матеріалів. І прокуратура офіційно заявила – є докази того, що аварію в Росії спровокували умисно.

Коли трапилася смоленська катастрофа?

10 квітня 2010 року при заході на посадку на летовище поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинули 96 людей. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці злочину в Катині.