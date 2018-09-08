Смоленська катастрофа: польська комісія залишила місце огляду уламків літака Качинського

Польські слідчі завершили огляд уламків розбитого літака Ту-154М екс-президента Польщі Леха Качинського на аеродромі "Північний" у Смоленську.

Про це повідомляє RMF24.

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Так, експерти з Польщі працювали над оглядом уламків 5 днів. Вони перевіряли структурні елементи літака екс-президента Польщі.

Слідчий комітет Російської Федерації повідомляє, що роботи велися у співпраці з російськими слідчими. Також російська сторона надала польській обладнання, завдяки якому вдалось зробити сферичні фотографії деталей.

Огляд частин літака проходив в рамках чергового запиту польської сторони про правову допомогу.

Нагадаємо, 3 вересня на аеродромі "Північний" у Смоленську польські експерти з російськими представниками розпочали спільний огляд уламків розбитого літака Ту-154М екс-президента Польщі Леха Качинського.

Що таке Смоленська катастрофа?10 квітня 2010 року при заході на посаду на летовище поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб – Лех Качинський, низка високопосадовців країни, громадських діячів, представників духовенства та члени екіпажу. Смоленська катастрофа стала другою катастрофою в історії польської авіації за кількістю жертв та наймасштабнішою катастрофою в історії повітряних сил Польщі.