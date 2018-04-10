Смоленська катастрофа: польська прокуратура зробила гучну заяву

У трунах майже 80-ти жертв Смоленської катастрофи виявили останки тіл інших людей і сміття. У польській прокуратурі кажуть: документи проведеної в Росії експертизи містять багато грубих помилок.

З часу авіакатастрофи, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський та представники політичної еліти країни, минуло 8 років. Винуватців трагедії і досі офіційно не назвали. Щоправда, поляки обіцяють незабаром розкрити основну причину катастрофи.

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Відповідь на питання, що спричинило авіакатастрофу у Смоленську, буде у новому технічному рапорті – пообіцяв напередодні Міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич. А знайшли її завдяки американським експертам, яких залучили до розслідування. Проте, навіть, якщо провину Росії стовідсотково доведуть, Кремль буде все заперечувати, так прогнозує брат загиблого у катастрофі президента Ярослав Качинський.

Якби її причетність була виявлена, то без сумніву, Кремль повів би себе так само, як і у випадку з усіма іншими доведеними злочинами Росії: він би не здався. Росія, схоплена за руку, виявиться скомпрометована в очах усього світу, але буде все заперечувати,

– прокоментував голова партії "Право і Справедливість" Качинський.

У 2011 році в Росії винним у катастрофі назвали екіпаж літака. А от у Польщі урядова комісія Єжи Міллера заявляла також і про вину російських диспетчерів, щоправда, ненавмисну. Варшава поновила слідство навесні 2016 року.



Нова комісія здійснила ексгумацію тіл жертв трагедії і проаналізувала тисячі томів матеріалів. І тепер однією з основних версій розглядають ймовірний вибух на борту літака, який стався ще до його зіткнення із землею. Крім того, російських диспетчерів звинувачують в умисних діях, що призвели до катастрофи.



"Тепер ми точно знаємо, що літак розвалився в повітрі. Ми ретельно проаналізували переговори пілотів з вежею. Літак почав розпадатися задовго до злітно-посадкової смуги. Його частини розлетілися на десятки метрів, перш ніж впасти на землю", – запевнив голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи Вацлав Берчинський.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року при заході на посаду на летовище поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці злочину в Катині.



Варто додати, що ініціатором повторного проведення розслідування був тодішній міністр оборони Польщі Антоні Мацаревич. Однак 9 січня 2018 року його відправили у відставку.