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Смоленська катастрофа: польські експерти почали огляд уламків літака Качинського

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Представники Польщі почали в Росії огляд уламків літака Качинського
Представники Польщі почали в Росії огляд уламків літака Качинського / Фото з відкритих джерел

На аеродромі "Північний" у Смоленську польські експерти з російськими представниками розпочали спільний огляд уламків розбитого літака Ту-154М екс-президента Польщі Леха Качинського.

Про це повідомляє видання Onet.pl.

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Так, 3 вересня вранці 10 польських експертів відвідали з цього приводу відділення слідчого комітету Росії у Смоленську.

До польської групи експертів входять 5 прокурорів та кілька техніків-криміналістів. Представники Польщі на місці вивчатимуть уламки розбитого літака до 7 вересня.

Польські ЗМІ зазначають, що поляки лише слідкуватимуть за діями, які виконуватимуть російські спеціалісти.

Виїзд польських експертів відбувається за погодженням з російською стороною. Наприкінці серпня Слідчий комітет РФ задовольнив запит польської сторони щодо проведення у присутності польських представників додаткового огляду речових доказів – агрегатів, підсистем і конструктивних елементів Ту-154М.

Нагадаємо, у липні Росія відмовилася надати можливість Польщі провести реконструкцію літака Ту-154М.


Що сталось під Смоленськом?10 квітня 2010 року при заході на посаду на летовище поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб – Лех Качинський, низка високопосадовців країни, громадських діячів, представників духовенства та члени екіпажу. Смоленська катастрофа стала другою катастрофою в історії польської авіації за кількістю жертв та наймасштабнішою катастрофою в історії повітряних сил Польщі.

Теги: Новини Росії Жертви авіація Катастрофа Новини Польщі Розслідування
Джерело: 24 Канал
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