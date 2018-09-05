Смоленська катастрофа: Росія відповіла Польщі на звинувачення у підробці "чорних скриньок"

У російському слідчому комітеті назвали інсинуацією звинувачення у підміні "чорних скриньок" літака президента Польщі Леха Качинського, що розбився під Смоленськом.

Про це заявила представниця слідчого комітету Росії Світлана Петренко, передає ТАСС.

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Так, вона відреагувала на інформацію про ймовірну підміну Росією "чорних скриньок" літака Ту-154М, про що нещодавно заявив голова польської підкомісії з розслідування причин катастрофи Антоній Мацаревич.

Така інформація сприймається виключно як нічим не підкріплена інсинуація і спроба дестабілізувати нормальний робочий процес представників двох відомств,

– зазначила вона.

Російська сторона наголошує, що роботи з розкриття і копіювання інформації зі штатних самописців проводилися з участю авіаційних фахівців з Польщі.

"Тому заяви про будь-яку підміну або підробку "чорних скриньок" російською стороною повністю безпідставні і засновані на фантазіях, а не на фактах", – зазначила Петренко.

Нагадаємо, голова підкомісії з розслідування Смоленської авіакатастрофи Антоній Мацеревич заявив, що Росія підробила бортові самописці з літака Ту-154М. За його словами, російська сторона зареєструвала у протоколі виявлені чотири "чорні скриньки". Однак у Ту-154М їх немає.

Що таке Смоленська катастрофа?10 квітня 2010 року при заході на посаду на летовище поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб – Лех Качинський, низка високопосадовців країни, громадських діячів, представників духовенства та члени екіпажу. Смоленська катастрофа стала другою катастрофою в історії польської авіації за кількістю жертв та наймасштабнішою катастрофою в історії повітряних сил Польщі.