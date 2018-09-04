Смоленська катастрофа: у Польщі звинуватили Росію у підробці "чорних скриньок"

Міжнародна організація цивільної авіації повинна вжити заходів, які змусять Росію виконати необхідні процедури під час розслідування Смоленської катастрофи.

Про це заявив голова підкомісії з розслідування Смоленської авіакатастрофи Антоній Мацеревич, повідомляє "Польське Радіо".

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Роботи постійно продовжуються, ми завершуємо реконструкцію уламків, зроблених на підставі світлин,

– повідомив він.

Окрім того, за словами екс-міністра національної оборони Польщі, Національний авіаційний науково-дослідний інститут у США працює над відтворенням перебігу подій.

Мацеревич висловив думку, що Росія підробила бортові самописці з літака Ту-154М. За його словами, російська сторона зареєструвала у протоколі виявлені чотири "чорні скриньки". Однак у Ту-154М їх немає.

"Існує припущення про те, що "чорні скриньки” були підроблені. Наявність двох пар подібних, але таких, що відрізняються "чорних скриньок”, наводить на думку те, що йдеться про підробку", – підкреслив він.

Голова підкомісії наголосив, що Міжнародна організація цивільної авіації повинна втрутитися у розслідування, якщо росіяни не погоджуються з цим.

Нагадаємо, 3 вересня на аеродромі "Північний" у Смоленську польські експерти з російськими представниками розпочали спільний огляд уламків розбитого літака Ту-154М екс-президента Польщі Леха Качинського.

Що таке Смоленська катастрофа?10 квітня 2010 року при заході на посаду на летовище поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб – Лех Качинський, низка високопосадовців країни, громадських діячів, представників духовенства та члени екіпажу. Смоленська катастрофа стала другою катастрофою в історії польської авіації за кількістю жертв та наймасштабнішою катастрофою в історії повітряних сил Польщі.