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Смоленська трагедія: у Росії спростовують висновки польської комісії

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Смоленська трагедія
Смоленська трагедія / obozrevatel.com

У Слідчому комітеті РФ заявили, що версія про вибух на борту літака Ту-154 президента Польщі Леха Качинського перевірялася і підтвердження не знайшла.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова офіційного представника СК РФ Світлани Петренко.

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"Всі версії, в тому числі висловлені польською стороною, були ретельно перевірені. Зокрема, версія про вибух перевірялася серед першочергових і свого підтвердження не знайшла", – заявила вона.

Петренко зазначила, що до таких же висновків прийшли і фахівці Міждержавного авіаційного комітету за підсумками проведення власного розслідування. У СК РФ заявили, що питань про причини катастрофи у російського слідства не залишилося, "до трагедії призвела сукупність факторів".

Неприйняття командиром екіпажу своєчасних дій з відльоту на запасний аеродром за фактичних метеорологічних умов на аеродромі в Смоленську; помилкові дії екіпажу в умовах зниження поза видимості наземних орієнтирів; продовження заходу на посадку; відсутність належної реакції і необхідних дій при неодноразовому спрацьовуванні системи раннього попередження наближення до землі,
– розповіли у відомстві.

У слідчому комітеті додали, що з 3 по 7 вересня 2018 року в присутності польських експертів буде проведено додатковий огляд агрегатів, підсистемами і конструктивних елементів літака, що зберігаються в Смоленську.

Нагадаємо, раніше Росія відмовилася надати можливість Польщі провести реконструкцію літака, на якому розбився неподалік російського Смоленська польський президент Лех Качинський з дружиною Марією. Загалом же у катастрофі загинуло 96 осіб.

Теги: Новини політики авіація Новини Росії Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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