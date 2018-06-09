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Смолій назвав дату, коли Україна може отримати новий транш МВФ

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Смолій назвав дату, коли Україна може отримати новий транш МВФ
Смолій назвав дату, коли Україна може отримати новий транш МВФ / Prm.ua

Глава Нацбанку України Яків Смолій припустив, що держава може отримати п'ятий грошовий транш від Міжнародного валютного фонду вже до осені 2018 року. При цьому Смолій нагадав, що Україна очікує на рішення МВФ вже більше року.

Про це глава НБУ сказав в інтерв’ю ZN.UA.

"Четвертий перегляд програми і отримання п'ятого траншу МВФ ми очікуємо до осені. Україна брала на себе певні зобов'язання. Понад рік ми чекаємо перегляду по низці причин", – сказав Смолій.

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За його словами, першою причиною є формування ціни на газ за принципом імпортного паритету.

"Під це зобов'язання фінансування вже надійшло. Але ми його досі не виконали. Причини зрозумілі – піднімати тарифи на газ перед виборами ніхто не погоджується", – пояснив глава НБУ.

"Друга причина – це Антикорупційний суд. На цьому тижні Верховна Рада нарешті схвалила законопроект, і ми сподіваємося, що це дасть зелене світло для подальших переговорів з МВФ", – розповів Смолій.

Теги: Гроші Новини України Яків Смолій НБУ МВФ Транш МВФ
Джерело: 24 Канал
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