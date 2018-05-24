Потужний та дешевий Snapdragon 710: порівняння характеристик нового процесору

Один із найбільших світових виробників процесорів – компанія Qualcomm – презентувала нову чіпсетну платформу 700 серії. Snapdragon 710 SoC став поліпшеною версією Snapdragon 660, який наразі один із найкращих чіпсетів для смартфонів середнього класу.

Технічні характеристики Snapdragon 710

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Snapdragon 710 виконаний за технологією 10 нм техпроцесу, який забезпечує в два рази кращу продуктивність можливостей штучного інтелекту, ніж його попередник та має деякі функції від флагманського чіпсету Snapdragon 845. Тобто новинка забезпечить кращу продуктивність за меншу вартість.

Нова мобільна платформа включає в себе 4 ядра Kryo 360 Cortex A75, які працюють із частотою 2,2 Ггц та 4 ядра Kryo 360 Cortex A55, які забезпечують швидкість обробки 1,7 Ггц. Варто зазначити, що процесор працюватиме у парі з графічним прискорювачем Adreno 616, який обіцяє покращення рендерингу зображень на 35%.



Snapdragon 710 знизить споживання енергії під час ігор та перегляду відео

Напевно, головною відмінністю між чіпсетеми нового та попереднього покоління стане технологія виготовлення технічного процесору, адже в основі новинки 10-нм техпроцес, а Snapdragon 660 використовує 14-нм технологію. Це дозволить SD710 показувати кращі характеристики (на рівні Snapdragon 845), який використовують в флагманських смартфонах та телефонах від компанії Apple (10-нм чіп А11), але в той же час його вартість буде значно нижчою. Тобто можна очікувати, що смартфони середнього класу зможуть похизуватися кращою потужністю за ті самі гроші.

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Телефони з підтримкою Snapdragon 710 матимуть модем X15 LTE, який забезпечує максимальну швидкість завантаження до 800 Мбіт на секунду. Він оснащений 4 × 4 MIMO, що дозволить працювати з 70% швидкістю завантаження в областях з більш слабким сигналом. Крім того, ліцензійний доступ (LAA) обіцяє більш швидкий час доступу в переповнених місцях. Деякі з інших можливостей мобільної платформи Snapdragon 710 включають підтримку технології Qualcomm Aqstic Audio, Bluetooth 5.0 і Quick Charge 4+, яка дозволяє батареї отримувати 50% потужності, заряджаючи її всього 15 хвилин.



Snapdragon 710 отримає деякі функції від флагманського чіпсету Snapdragon 845

Обробка зображень Snapdragon 710

SD710 використовуватиме процесор цифрового сигналу DSP 685, як у Snapdragon 845. Також за допомогою Spectra 250 ISP "на борту" смартфон, який отримає новинку, зможе працювати із камерою до 32 мегапікселів та до 20-мегапіксельного подвійного модуля камери. Spectra 250 ISP дозволить поліпшити зйомку в умовах поганої освітленості, більш швидке автофокусування, стабілізацію зображення, визначення глибини та штучне боке. Зйомка уповільненого відео та відео 4K на телефонах SD710 буде споживати менше енергії. Крім того, телефони з новим SoC будуть пропонувати точніше і швидше розпізнавання осіб.



Snapdragon 710 працюватиме у парі з потужним графічним прискорювачем Adreno 616

Варто зауважити, що Snapdragon 660 підтримував камери до 24 мегапікселів та подвійні модулі на 16 мегапікселів. У порівнянні з Snapdragon 660, Snapdragon 710 забезпечує 25% збільшення продуктивності. Крім того, він був розроблений, щоб споживати менше енергії, насолоджуючись відео та іграми. Час запуску програми було покращено на 15% у порівнянні з його попередником.

Дата запуску смартфонів з чіпсетами Snapdragon 710 та їх орієнтовна ціна

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Тепер, коли офіційно оголошена мобільна платформа Snapdragon 710, OEM-виробники смартфонів почнуть випускати нові телефони, починаючи з другого кварталу цього року. Повідомляється, що два з майбутніх смартфонів Mi серії від Xiaomi під кодовою назвою Comet і Sirius працюватимуть на Snapdragon 710. Телефони SD710 можуть коштувати від 300 до 550 доларів (від 7 825 до 14 345 гривень).

Платформа Qualcomm Snapdragon 710 вже доступна партнерам компанії, а перші комерційні рішення на її базі обіцяні до кінця поточного кварталу, тобто вже в червні. І як раз на 14 червня запланована прем'єра смартфона Lenovo Z5, який, з великою часткою ймовірності, стане першою комерційною моделлю на новій SoC. Але ненадовго: напевно на виставці Computex 2018 через тиждень буде продемонстровано ще кілька новинок на базі Snapdragon 710.