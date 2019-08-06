Снаряд зі складу під Ачинськом впав і вибухнув біля авто, що їхало поруч: фото, відео

Снаряди від вибухів на території військової частини в Ачинському районі Красноярського краю Росії розліталися у різні сторони у радіусі 15 кілометрів. Деякі з них падали і вибухали поруч з дорогою, якою проїжджали люди на авто.

У мережі з'явилось відео, на якому видно момент вибуху снаряда на узбіччі дороги.

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Момент падіння одного зі снарядів в околицях Ачинська зняв реєстратор машини, що проїжджала повз. Виглядає це все страшно,

– йдеться в коментарі до відео.

Частина снарядів також падала на саму дорогу, через що в асфальті поробилися глибокі вибоїни.

Падіння снаряда під Ачинська поруч з дорогою: відео

Окрім того, через вибухи на військових складах зазнали пошкоджень приватні будинки у найближчих до епіцентру населених пунктах – Кам'янці та Ачинську. З навколишніх населених пунктів вже евакуювали понад 16 тисяч осіб.

Разрушенные дома, дымящаяся земля, изрытые воронками улицы и огороды. Так теперь выглядит посёлок Каменка, – он расположен ближе всех к взорвавшемуся арсеналу. Взрывы на складах не утихали всю ночь. pic.twitter.com/qI4boRh2PK — baza (@bazabazon) August 6, 2019

Місцева влада закликає людей не повертатися у домівки, поки сапери не розчистять усю територію. Адже у полях і поблизу будинків може лежати чимало снарядів.

Последствия вчерашнего ЧП под Ачинском. Снаряд на дороге в сторону Карловки (Ачинский район Красноярского края). Видео очевидцев #новостихакасии #шанс pic.twitter.com/EuJr8zTIpA — Пишущие человечки (@shans_online) August 6, 2019

Зауважимо, внаслідок вибухів отримали поранення щонайменше 12 людей, 6 з них потрапили до лікарні. Частина постраждалих – військові, які під час детонації снарядів були поблизу військової частини і отримали осколкові поранення.

Чому почалися вибухи на військових складах?5 серпня у Красноярському краї РФ прогриміли вибухи снарядів на складах з боєприпасами. Вибух і пожежа сталися на артилерійському складі військової частини, що розташована між Ачинськом і Назаровим. Стовпи диму та яскравий вогонь було видно майже в усіх частинах Ачинська. Окрім того, потужні вибухи зруйнували кілька будинків, а вибуховою хвилею вибило вікна.



Територію військової частини наразі оточили, а в Ачинському районі ввели режим надзвичайної ситуації. До гасіння залучили пожежну бронетехніку, на місце інциденту направили два спеціалізованих пожежних потяги. Із Москви гасити пожежу відправили декілька літаків із роботами.



Причиною пожежі та вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі, ймовірно, став людський фактор. Раніше причиною вибухів вважали підрив снаряда.