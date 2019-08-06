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      Снаряд зі складу під Ачинськом впав і вибухнув біля авто, що їхало поруч: фото, відео

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      Під Ачинськом снаряди падали просто біля дороги та житлових будинків
      Під Ачинськом снаряди падали просто біля дороги та житлових будинків / Фото з Instagram

      Снаряди від вибухів на території військової частини в Ачинському районі Красноярського краю Росії розліталися у різні сторони у радіусі 15 кілометрів. Деякі з них падали і вибухали поруч з дорогою, якою проїжджали люди на авто.

      У мережі з'явилось відео, на якому видно момент вибуху снаряда на узбіччі дороги.

      Важливо: У Росії під Ачинськом вибухнув склад з боєприпасами: що відомо на цей момент – фото, відео

      Момент падіння одного зі снарядів в околицях Ачинська зняв реєстратор машини, що проїжджала повз. Виглядає це все страшно,
      – йдеться в коментарі до відео.

      Частина снарядів також падала на саму дорогу, через що в асфальті поробилися глибокі вибоїни.

      Падіння снаряда під Ачинська поруч з дорогою: відео

       

      Окрім того, через вибухи на військових складах зазнали пошкоджень приватні будинки у найближчих до епіцентру населених пунктах – Кам'янці та Ачинську. З навколишніх населених пунктів вже евакуювали понад 16 тисяч осіб.

       

      Місцева влада закликає людей не повертатися у домівки, поки сапери не розчистять усю територію. Адже у полях і поблизу будинків може лежати чимало снарядів.

       

       

      Зауважимо, внаслідок вибухів отримали поранення щонайменше 12 людей, 6 з них потрапили до лікарні. Частина постраждалих – військові, які під час детонації снарядів були поблизу військової частини і отримали осколкові поранення.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Режим ЧС продлен до 20.00.

      Допис, поширений Фотограф Ачинск Антонова (@fotografachinskantonova)

       

       

       

       

      Чому почалися вибухи на військових складах?5 серпня у Красноярському краї РФ прогриміли вибухи снарядів на складах з боєприпасами. Вибух і пожежа сталися на артилерійському складі військової частини, що розташована між Ачинськом і Назаровим. Стовпи диму та яскравий вогонь було видно майже в усіх частинах Ачинська. Окрім того, потужні вибухи зруйнували кілька будинків, а вибуховою хвилею вибило вікна.

      Територію військової частини наразі оточили, а в Ачинському районі ввели режим надзвичайної ситуації. До гасіння залучили пожежну бронетехніку, на місце інциденту направили два спеціалізованих пожежних потяги. Із Москви гасити пожежу відправили декілька літаків із роботами.

      Причиною пожежі та вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі, ймовірно, став людський фактор. Раніше причиною вибухів вважали підрив снаряда.

      blog_ava
      У Росії під Ачинськом вибухнув склад з боєприпасами: що відомо на цей момент – фото, відео
      сьогодні
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      Теги: Надзвичайні ситуації Авто Новини Росії Вибухи боєприпасів в Росії Вибух
      Джерело: 24 Канал
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