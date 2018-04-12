Снайпера – це реально проблема, – військовий

У четвер, 12 квітня, на фронті не постраждав жоден український воїн. Проте за день бойовики відкривали вогонь 28 разів.

Хоч у Верхньоторецькому, на околицях Горлівки, здебільшого тихо, ніхто тут не розслабляється.

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"Снайпери з того боку. Снайпери – це реально проблема. Ти не бачиш його, ти не знаєш, де він. Тільки чуєш постріли і все. Можеш тільки пригнутися", – розповів військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Військові вглядаються в позиції бойовиків, але тих, здебільшого, не видно.

Вони як миші по норам. Не видно їх. Палять завжди щось. Все їм заважає, все випалюють. Така вона "русская весна", що все треба випалить. Все випалюють,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ Анатолій.

Кажуть, ротації у бойовиків доволі часто. Зараз ворог млявий. Раніше до руїн ферми виходили ворожі групи.

"Підходили. Зараз вже не підходять. Ми відсікли їхні спроби. Нам такі "друзі" тут поруч не потрібні", – сказав боєць Дмитро.

Нагадаємо, що Верхньоторецьке повністю під контроль українських військ перейшло торік восени. Бойовиків звідси видавили якраз перед похолоданням.