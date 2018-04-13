Снайпери дякують за відчутну допомогу з тилу

"Дожилися! Тепер вони ілюструють свої новини смердючим ганчір’ям та смітниками!", – обуриться прискіпливий читач, і матиме цілковиту рацію.

І це тільки на краще – чим більше сміття, ганчір'я та непотребу ви бачите на світлинах, тим менше там помітні наші чудові снайпери, які майстерно маскуються усім цим непотребом від ворога.

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Сьогодні вашій увазі ми пропонуємо кілька світлин, які нам от буквально щойно просто з фронту передали наші добрі друзі – один із найгрізніших снайперських підрозділів, що активно працює на передовій.

Шкода, хоч і знаємо, але не можемо розповісти вам, де працюють. Повірте просто на слово: хлопці нині вирішують дуже важливу бойову задачу, полюють на одного рідкісного виродка. Ми щиро бажаємо їм успіху у роботі. І бажаємо не просто так, а й по можливості, скільки маємо сил, трішки підвищуємо шанси вдалого полювання.

Справа у тім, що лише нещодавно ми, волонтери People’s Project, звернулися до вас по допомогу, зібрали необхідну суму коштів в рамках відповідного проекту "Я снайпер", та придбали для хлопців ще частину необхідного спорядження. Метеостанції, далекоміри, перископи, тепловізор, дещо ще – це те, що ми передавали до сьогодні.

Та справа у тім, що для ефективної роботи у нічний час доби хлопцям необхідний тепловізійний приціл. Він допоможе не лише добре бачити ворога в темряві. За допомогою теплоприцілу снайпери зможуть полювати на терористів та зокрема ворожих снайперів, які ховаються по кущах – адже такий приціл ловить теплове випромінення від об'єкта, і дозволяє бачити ціль під покровом листя чи маскування.

Так, сума збору значна – десь до сотні тисяч гривень, докладніше ви можете побачити у звіті та переліку потреб за проектом. Проте і зібрати ці кошти усім загалом, всім разом, не так вже і складно, як показує наш практичний досвід. Друзі, долучайтеся, війна триває – наша допомога на фронті дуже і дуже потрібна.

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