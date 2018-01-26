Снайпери щодня обстрілюють захисників Зайцевого

Селище Зайцеве під окупованою Горлівкою не чуло, що таке перемир'я жодного дня. Зараз, кажуть наші воїни, особливо дошкуляють снайпери, які заїхали нещодавно.

Колись Зайцеве було заможним селищем, проте війна розділила його навпіл. Половина підконтрольна Україні, половина терористам, обстріли тут не вщухають ні на день, тому у Зайцевому не залишилось майже жодної цілої будівлі.

Читайте також: Російські снайпери почали цілодобово обстрілювати Травневе

Відстань до позицій терористів, які сидять по хатах окупованої частини Зайцевого декількасот метрів. Тому на цій ділянки фронту постійні контактні стрілецькі бої. Але найбільш активно останніми днями дошкуляють нашим бійцям снайпери. Проте стріляють вони не надто влучно, за словами українських оборонців.



Тут, на війні не має різниці - скільки тобі років, яка в тебе освіта і ким ти був до війни. Вони з різних міст та селищ України, але це справді бойове братерство об'єднує одна мета.

Державу потрібно захищати і крапка. І хоч би як не було важко, а іноді і страшно,

– сказав військовослужбовець ЗСУ Едуард.

Проте вони не відступлять. І будуть тут до кінця.