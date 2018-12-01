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      Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків

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      ВІЛ/СНІД
      ВІЛ/СНІД / Sohati.com

      1 грудня – Міжнародний день солідарності з інфікованими СНІДом. Як не заразитись страшною хворобою, в чому різниця між ВІЛ і СНІД, а також, чи винайшли нові ліки – читайте у статті 24 каналу.

      ВІЛ – вірус імунодефіциту людини – ретровірус, який впливає на ДНК, а також на нервову систему. Ця інфекція вбиває клітини людської імунної системи. В результаті хворий страждає від усіх бактерій навколо, навіть найнезначніших. Її імунітет стає надзвичайно ослабленим. СНІД без ВІЛ існувати не може. А от ВІЛ без СНІДу – цілком.

      Читайте також: Супрун назвала місця, де можна безкоштовно пройти тести на ВІЛ

      Фактично, СНІД є останньою фазою вірусу імунодефіциту людини, періодом, коли в організмі людини з'являються пухлини, туберкульоз та інші важко виліковні хвороби.

      Перебіг хвороби ВІЛ/СНІД

      Цікавим є те, що ВІЛ не може жити у природі, він існує виключно в живому організмі. Лікарі визначають 4 стадії розвитку хвороби:

      1. Початкова: захворювання починається як звичайна застуда – симптоматика подібна. Триває від 2 тижнів до місяця.
      2. Лімфаденопатія: має схожі симптоми із першою стадією, хоча і більш виражені – з лихоманкою, втратою ваги, посиленою пітливістю. Цей період може продовжуватись тривалий час.
      3. Перед-СНІД: грибкові та бактеріальні ураження шкіри, тривала лихоманка (близько місяця), рецидивуючий (той, що часто повторюється) герпес та інші.
      4. Безпосередньо СНІД

      Інкубаційний період захворювання в середньому триває від півроку до року.

      Основна причина смерті – не сам вірус, а суміжні захворювання та неналежне функціонування імунітету.

      Те, що СНІД може передаватись через побутові предмети – міф. Так само, як і повітряно-крапельний шлях ураження. Вірус мігрує від людини до людини виключно статевим шляхом і від переливання крові хворого у тіло здорового. Ще один варіант – від матері до дитини під час вагітності або вигодовування.

      Без лікування людина з таким діагнозом може прожити від пів до півтора року. З лікуванням – близько 10, а іноді і 20 років. Деякі хворі доживали навіть до 80-ти років.

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      Методи лікування СНІДу

      Для лікування ВІЛ вчені використовують антиретровірусні препарати. Перший винайшли у 1987 році – зидовудин. З часом стало зрозуміло, що одним препаратом зменшити стрімкість розвитку ВІЛ неможливо, тоді вони почали використовувати високоактивну антиретровірусну терапію – комбінація 3-4 препаратів одночасно для боротьби із вірусом на різних стадіях, в тому числі і на останній – СНІД-стадії.

      Кілька років тому дослідження показало, що використання ретиноєвої кислоти у лікуванні ВІЛ є більш ефективним, ніж антиретровірусні препарати. Адже при антиретровірусній терапії повне одужання неможливе, вірус залишається в деяких клітинах у "сплячому" вигляді, а потім починає свою дію заново. Таким чином ці препарати необхідно приймати все життя.

      А ретиноєва кислота якраз змушує імунітет людини боротися саме зі "сплячим" вірусом у клітинах, які антиретровірусні препарати не знаходять. Вчені сподіваються, що зможуть забезпечити пацієнтам повне одужання.

      До того ж у 2000-х встановили, що існують люди, в яких є природній імунітет до вірусу через те, що вони мають мутовані клітини, в яких зазвичай ховається вірус. Тож вчені досліджують можливість лікування ВІЛ-інфікованих через використання генетично модифікованих стовбурових клітин.


      В одному із експериментів вчені змогли вирізати клітини із ВІЛ з ДНК живого організму

      У 2017 році, як повідомляє The Independent, вчені випробували нові ліки від ВІЛ – поєднання двох інноваційних вакцин, які стимулюють вироблення лейкоцитів, із препаратом від раку (ромідепсин), який тестувався останні 3 роки. І вже є певні результати: у 5 пацієнтів із 24-х інфекція просто зникла. Тож тепер вони розглядають можливість використання цієї вакцини у якості профілактичної міри, як щеплення, наприклад, від кору, кашлюку, поліомієліту тощо.

      А от японські дослідники з Університету Кумамото створили ліки, які викликають природну смерть клітин, в яких ховається ВІЛ. Після дії препаратів вірус не активізовується знову.

      Станом на зараз у медицині нараховують 52 різні види ліків, які допомагають полегшити життя ВІЛ-інфікованим, а у деяких випадках (щоправда поки що тільки під клінічним наглядом вчених) – навіть вилікувати повністю.

      В Україні з 1987 року нараховується майже 307 тисяч хворих на ВІЛ, і це тільки офіційні дані. За цей період від СНІДу померло понад 43 тисячі українців. Тож для нас ця проблема є не менш гострою, ніж для інших країн.

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      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Автор: Анастасія Ковач-Петрушенко
      Теги: Новини України LifeStyle Публікації Статті Здоров'я Здорове життя Лікування СНІД
      Джерело: 24 Канал
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