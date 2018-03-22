Сніг та квіти: Іванка Трамп показала, як виглядає подвір'я Білого дому

Донька чинного Президента США Іванка Трамп опублікувала відео на своїй Instagram-сторінці. Знаменита американка показала ролик, знятий на подвір'ї Білого дому.

Як відомо, після інавгурації Дональда Трампа, за американською традицією, оселилась в Білому домі. Так, донька Президента від першого шлюбу Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер зайняли одну із кімнат маєтку.

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Політик поділилась відео, на якому видно одне із найкрасивіших місць в Білому домі – Рожевий сад. На кадрах зображена алея з дерев, вкритих шаром снігу. Під час зйомок Іванка Трамп відзначає, що зимові опади не припиняються, що додає відео якоїсь магічності.

Падіння снігу та Рожевий сад. Дуже красиво,

– прокоментувала відео Іванка Трамп.

Також на відео видніються вікна славнозвісного Овального кабінету, що є робочим кабінетом Дональда Трампа.