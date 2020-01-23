Київ замело снігом, увесь правий берег стоїть у заторах: карта і відео
У ніч проти 23 січня Київ, як і прогнозували синоптики, буквально замело снігом. Комунальникам довелося посеред ночі вигнати на вулиці 163 одиниці снігоочисної техніки. Втім тривалі снігопади продовжилися, а правий берег Києва погрузнув у заторах.
Через негоду, зокрема, у районі станції метро "Деміївська" трапилась ДТП за участю одразу п'яти автівок. Про це пишуть у місцевих пабліках.
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Внаслідок автопригоди постраждав чоловік, а Голосіївський проспект з самого ранку зупинився через затор. У мережі опублікували кадри величезної тягнучки, яка утворилася внаслідок ДТП.
Затор біля "Деміївської": дивіться відео
Так само через негоду та дорожньо-транспортні пригоди виникли проблеми і з рухом електротранспорту. Поки пів міста стоїть у корках, нікуди діватися і габаритному транспорту.
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Здебільшого затори поширилися правим берегом Києва. Найгірша ситуація на бульварі Дружби народів, а також на проспекті Перемоги та усій центральній частині столиці загалом.
Затори у Києві 23 січня станом на 15:00: дивіться карту
Що каже столична влада
Про боротьбу з наслідками негоди вже відзвітували у КМДА. Там розповіли, що від самого ранку на дорогах столиці працює 163 одиниці снігоприбиральної техніки.
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Уже до 7-ї ранку було завершено основну роботу з обробки доріг протиожеледними засобами,
– зазначив заступник гендиректора "Київавтодору" Валентин Осипов.
Втім синоптики прогнозують можливість опадів до кінця дня. Відтак комунальники перебувають у повній готовності. На випадок погіршення погодних умов підготовлено 418 одиниць снігоприбиральної техніки.
Як комунальники борються з наслідками негоди у Києві: дивіться відео