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      Київ замело снігом, увесь правий берег стоїть у заторах: карта і відео

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      Київ посеред ночі замело снігом / фото: КМДА

      У ніч проти 23 січня Київ, як і прогнозували синоптики, буквально замело снігом. Комунальникам довелося посеред ночі вигнати на вулиці 163 одиниці снігоочисної техніки. Втім тривалі снігопади продовжилися, а правий берег Києва погрузнув у заторах.

      Через негоду, зокрема, у районі станції метро "Деміївська" трапилась ДТП за участю одразу п'яти автівок. Про це пишуть у місцевих пабліках.

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      Внаслідок автопригоди постраждав чоловік, а Голосіївський проспект з самого ранку зупинився через затор. У мережі опублікували кадри величезної тягнучки, яка утворилася внаслідок ДТП.

      Затор біля "Деміївської": дивіться відео

      Так само через негоду та дорожньо-транспортні пригоди виникли проблеми і з рухом електротранспорту. Поки пів міста стоїть у корках, нікуди діватися і габаритному транспорту.

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      Здебільшого затори поширилися правим берегом Києва. Найгірша ситуація на бульварі Дружби народів, а також на проспекті Перемоги та усій центральній частині столиці загалом.

      Затори у Києві 23 січня станом на 15:00: дивіться карту

      затори у Києві, 23 січня

      Що каже столична влада

      Про боротьбу з наслідками негоди вже відзвітували у КМДА. Там розповіли, що від самого ранку на дорогах столиці працює 163 одиниці снігоприбиральної техніки.

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      Уже до 7-ї ранку було завершено основну роботу з обробки доріг протиожеледними засобами,
      – зазначив заступник гендиректора "Київавтодору" Валентин Осипов.

      Втім синоптики прогнозують можливість опадів до кінця дня. Відтак комунальники перебувають у повній готовності. На випадок погіршення погодних умов підготовлено 418 одиниць снігоприбиральної техніки.

      Як комунальники борються з наслідками негоди у Києві: дивіться відео

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Погода Постраждалі КМДА Аварії та ДТП Київ замело снігом Негода в Україні Новини Києва
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